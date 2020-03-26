С 00:01 26 марта будет закрыт въезд и выезд из Намангана всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей. Такое решение в среду принял хоким Наманганской области Хайрулло Базаров, сообщила пресс-служба областной администрации.

В сообщении отмечается, что въезд в Наманган закрыт из всех районов области, а выезд — из города в другие регионы республики.

Ограничение на въезд и выезд из Намангана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Намангане, а также руководители и сотрудники государственных органов власти, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций (ННО), врачи и медсестры, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора из районов областей, работающих в Намангане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

Решением Хайруллы Базарова создан областной штаб для обеспечения порядка и соблюдения законодательства на время карантина. Согласно документу:

в пунктах пропуска в Намангане будут созданы временные посты и усилен надзор;

КПП будут обеспечены специалистами, а также тепловизорами и антисептиками;

грузовые автомобили, въезжающие или выезжающие из города, подлежат обязательной дезинфекции;

поручено обеспечить строгое соблюдение ограничений на въезд и выезд на территорию города, а также правил карантина и принять своевременные мер в отношении тех, кто нарушает эти правила;

поручено в течение двух месяцев не отключать потребителей от коммунальных услуг (природный газа, питьевая вода, электричество) и телефонной связи за несвоевременную оплату счетов;

ввоз сельскохозяйственной и пищевой продукции на дехканские рынки Chorsu и Yashil и продуктовые магазины, а также лекарств и антисептиков в аптеки, производится на основе специального разрешения после дезинфекции грузовых автомобилей и продуктов.

Сообщение о закрытии города появилось после того, как коронавирус был подтвержден у жителя Намангана, вернувшегося из Стамбула. По состоянию на 18:00 24 марта в Наманганской области под карантином находились 841 человек (211 — дома, 630 — в больнице);

На момент публикации материала число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 60.

С 24 марта Ташкент был полностью закрыт для всех видов транспорта. С этой же даты Uzbekistan Airways и «Узбекистон темир йуллари» отменили все внутриреспубликанские рейсы.