Рост валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года ожидается на уровне на 4,1−4,4%. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель премьер-министр — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По его словам, нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, кардинально отличается от мирового кризиса 2008 года и Азиатского кризиса 1997 года.

«Это не только кризис спроса, но и предложения. Он возник не по вине крупных стран или банков. Это процесс, похожий на природную катастрофу», — отметил вице-премьер.

Кризис окажет и оказывает косвенное и прямое влияние на экономику страны, указал он.

«Потому что национальная экономика Узбекистана за последние три года была значительно интегрирована в мировую экономику. Это естественная ситуация для рыночной экономики», — заявил Джамшид Кучкаров.

Глава Минэкономразвития и сокращения бедности заявил, что Узбекистан начал ощущать влияние негативных явлений в мировой экономике с марта, что сказалось на макроэкономических показателях страны.

Рост ВВП Узбекистана в первом квартале 2020 года ожидается на уровне 4,1−4,4%, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 0,9−1,2% (5,3% в январе-марте прошлого года по данным Государственного комитета по статистике (PDF)).

Промышленность выросла на 4% (в I квартале прошлого года — на 1,8%). Экспорт сократился на 11%, тогда как в январе-марте 2019 года рост составлял 20,6%. Импорт упал на 10% (за аналогичный период прошлого года импорт вырос на 32,9%).

«Мы ожидаем, что второй квартал будет очень трудным для нас. Ограничения, связанные с карантином, пришлись на апрель, но есть высокая вероятность, что они продолжатся и в мае», — отметил вице-премьер.

Джамшид Кучкаров указал, что 32−33% ВВП Узбекистана приходится на сферу услуг, которая во время карантина ограничивается в первую очередь.