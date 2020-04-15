Рост валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года ожидается на уровне на 4,1−4,4%. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель премьер-министр — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.
По его словам, нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, кардинально отличается от мирового кризиса 2008 года и Азиатского кризиса 1997 года.
«Это не только кризис спроса, но и предложения. Он возник не по вине крупных стран или банков. Это процесс, похожий на природную катастрофу», — отметил вице-премьер.
Кризис окажет и оказывает косвенное и прямое влияние на экономику страны, указал он.
«Потому что национальная экономика Узбекистана за последние три года была значительно интегрирована в мировую экономику. Это естественная ситуация для рыночной экономики», — заявил Джамшид Кучкаров.
Глава Минэкономразвития и сокращения бедности заявил, что Узбекистан начал ощущать влияние негативных явлений в мировой экономике с марта, что сказалось на макроэкономических показателях страны.
Рост ВВП Узбекистана в первом квартале 2020 года ожидается на уровне 4,1−4,4%, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 0,9−1,2% (5,3% в январе-марте прошлого года по данным Государственного комитета по статистике (PDF)).
Промышленность выросла на 4% (в I квартале прошлого года — на 1,8%). Экспорт сократился на 11%, тогда как в январе-марте 2019 года рост составлял 20,6%. Импорт упал на 10% (за аналогичный период прошлого года импорт вырос на 32,9%).
«Мы ожидаем, что второй квартал будет очень трудным для нас. Ограничения, связанные с карантином, пришлись на апрель, но есть высокая вероятность, что они продолжатся и в мае», — отметил вице-премьер.
Джамшид Кучкаров указал, что 32−33% ВВП Узбекистана приходится на сферу услуг, которая во время карантина ограничивается в первую очередь.
Олег Краснов
Какие ограничения. Людям на что жить? 3 года в изоляции будем сидеть пока вакцину не приспособят?
Ashat Nezametdinov
Если карантин продолжится и в мае, то промышленное производство Узбекистана понесёт непоправимый ущерб. Производство нужно восстанавливать, соблюдала жёсткие правила недопущения распространения инфекции. Многие страны мира начинают медленно, с осторожностью, восстанавливать производство. Последствия краха промышленности может быть намного хуже последствий Коронавирусной инфекции.
Гаура Нараянов
Протяним не только руки и ноги.
utkir KODIROV
Добрый день.
Нужно помогать экспортером а не игнореровать.
Sarvar Khodjaev
Ага у всех спад, а у нас рост.
Artem Tom
Кто-нибудь ответит, проводились ли математические расчеты ущерба, который испытает экономика, если карантин продолжится на май месяц? Такое ощущение, что нет, не проводились, а действуют просто по наитию.
Artem Tom
Убить экономику легко, а что делать, если вирус не будет побежден в мае или июне? ВОЗ говорит, что разработка вакцины может длиться до конца этого года. То есть существует высокая вероятность того, что нам все равно придется перезапускать экономику, только ущерб для нее будет необратимым. Кто-то в правительстве занимается математическим моделированием и расчетами таких вариантов?
Дмитрий Басов
К июлю в пекло вирус помрёт и народ обретёт свободу! Там замутим большой байрам кто доживёт..
Николай Владимирович
Граждане в самоизоляции считаются трудоспособными и могут выходить на работу при строгом соблюдении правил карантина. Однако на практике, большинство просто не может добраться до работы. К примеру тысячи ИП, как они должны делать себе справку для работы? Как могут использовать транспорт, чтобы добраться до места работы? Для “нужных“ строек уже разрешили работу с соблюдением санитарно-гигиенических правил. А остальные есть не хотят? Нас пугают вирусом, а в действительности наступает голод. Налоги, кредиты и ком. платежи нужно платить, а люди лишились дохода.
Raxmatulla Raxim
Остановить “экономику“ легко, а вот ОРГАНИЗОВАТЬ правильное ее функционирование во время карантина- ВОТ ЗА ЧТО
МОЖНО ПОТОМ РАЗДАВАТЬ ОРДЕНА, как по итогам войны!