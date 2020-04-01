С 1 апреля в Узбекистане решением Специальной комиссии по борьбе с коронавирусом временно ограничено оказание индивидуальных благотворительных акций по помощи уязвимым категориям граждан.
Согласно заявлению комиссии, распространенному пресс-службой правительства, благотворительные акции будут осуществляться централизованно. Такое решение принято на основе мнений специалистов и с учетом деятельности Центра координации благотворительных пожертвований при Министерстве по поддержке махалли и семьи.
Как будет осуществляться помощь
- Центр координации пожертвований откроет в Ташкенте павильон на территории Узэкспоцентра. Такой же механизм будет внедрен во всех регионах Узбекистана.
- Территориальные подразделения Министерства махалли и семьи будут предоставлять информацию о нуждающихся семьях, одиноких пожилых, лицах с инвалидностью и других нуждающихся гражданах в центры координации пожертвований в каждой регионе.
- Благотворительная помощь физических и юридических лиц через центры пожертвований будет проверяться на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и со строгим соблюдением условий карантина (в специальной защитной одежде и средствах индивидуальной защиты) будет доставляться нуждающимся.
- Представители негосударственных некоммерческих организаций, жертвователи и добровольцы (волонтеры), желающие участвовать в этом процессе и лично доставить благотворительную помощь нуждающимся, приглашаются к участию в этой работе.
- Информация об оказанной помощи будет регулярно представляться общественности.
- Денежные средства рекомендуется переводить в общественный фонд «Меҳр-шафқат ва саломатлик» (контакты и реквезиты).