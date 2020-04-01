С 1 апреля в Узбекистане решением Специальной комиссии по борьбе с коронавирусом временно ограничено оказание индивидуальных благотворительных акций по помощи уязвимым категориям граждан.

Согласно заявлению комиссии, распространенному пресс-службой правительства, благотворительные акции будут осуществляться централизованно. Такое решение принято на основе мнений специалистов и с учетом деятельности Центра координации благотворительных пожертвований при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

Как будет осуществляться помощь