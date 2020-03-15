Находящимся за границей гражданам Узбекистана не запрещается пересечение государственной границы для возвращения на родину. Ограничения по въезду на территорию Узбекистана, вступающие в силу с 16 марта, касаются прежде всего граждан других государств. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Вместе с тем вводимый для граждан Узбекистана временный запрет на выезд за пределы государства не распространяется на иностранных граждан, ранее прибывших и находящиеся в настоящее время на территории Узбекистана.

С 16 марта в целях предупреждения распространения коронавируса Covid-19 приостанавливается авиационное и автодорожное сообщение с другими государствами. Железнодорожное сообщение будет закрыто через три дня — за это время должны вернуться поезда, находящиеся в России и других странах.