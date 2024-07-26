В день открытия Олимпийских игр в Париже во Франции злоумышленники устроили серию диверсий, которые привели к сбою в работе нескольких линий высокоскоростных поездов TGV, передаёт Reuters.

Национальное сообщество французских железных дорог (SNCF) сообщило, что подверглось скоординированным актам вандализма. Вандалы подожгли сигнальные шкафы вдоль основных линий, соединяющих Париж с городами на севере, западе и востоке страны. Атаку на южной линии Париж-Марсель правоохранители смогли предотвратить.

По словам генерального директора SNCF Жан-Пьера Фаранда, технические проблемы затронули до 800 тысяч человек.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы, а масштабы нанесённого ущерба «огромны и серьёзны». Он заверил, что службы безопасности уже ищут виновных.

Восстановительные работы продлятся как минимум до понедельника. SNCF отменила большое количество рейсов и призвала пассажиров отложить поездки, отмечает Le Monde. Также отменены рейсы Eurostar, осуществляющие международное сообщение между Парижем и Лондоном.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже начнётся 26 июля в 19:30 по местному времени. Национальные команды проплывут по реке Сена на судах. Ожидается, что вдоль набережных смогут расположиться до 300 тысяч зрителей.

По информации Reuters, за безопасностью во французской столице будут следить более 45 тысяч полицейских и около 10 тысяч военных, а также 2000 частных охраников.