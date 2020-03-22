Все пограничные пункты пропуска Узбекистана с 00:01 23 марта закрываются для всех лиц, кроме иностранных граждан, выезжающих из страны. Такое решение приняла Специальная репсубликанская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Все предприятия и учреждения ТАШКЕНТА, независимо от формы собственности, с 23 марта, с сохранением основной деятельности, должны организовать выход сотрудников в трудовой отпуск в порядке, установленном законодательством.

Для остальных сотрудников деятельность в максимально возможной степени должна быть организована дистанционно (онлайн).

Все сотрудники, остающиеся на рабочих местах, обязаны быть в масках. Нарушившие карантинный режим будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.