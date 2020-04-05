С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным. Такое решение на заседании 4 апреля приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщили «Газете.uz» в правительстве.
Вводимый режим подразумевает:
- Строгое ограничение на покидание места жительства, кроме посещения в районе проживания объектов торговли при крайней необходимости (для приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий) либо медучреждений. Исключение составляют посещение места работы;
- При передвижении по улицам, а также посещении объектов торговли и других мест требуется сохранение социальной дистанции в 2 метра;
- Гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания категорически запрещено выходить из дома без крайней необходимости.
Граждане, нарушившие эти требования, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
С 6:00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах временно ограничивается передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах. Пользоваться ими можно только в случаях крайней необходимости — для покупки продовольствия, лекарств, медизделий, посещение врача, а также поездок на работу.
Согласно решению комиссии входы в крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами, там также должны находиться соответствующие специалисты.
У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. Этим гражданам в срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи.
Работы по дезинфекции на крупных дехканских рынках и в торговых центрах, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться в обязательном порядке.
В порядке исключения сотрудникам ДПС разрешено доставлять автотранспортные средства, передвигающиеся без специального разрешения или не имеющие права на передвижение, на штрафплощадки.
Артем Сутягин
Вы бы уточнали именно какие города.
Андрей Безфамильный
Мдаа.. С такими темпами, карантин будет продлен минимум до конца апреля. Класс в кавычках.
Ярослав К.
Видимо что то не договаривают, раз такие меры применяют..