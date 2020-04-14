Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов объявил фетву о проведении месяца Рамадан в период карантина, сообщает пресс-служба управления.

Обсудив вопрос проведения таравих-намазов в мечетях и ифтаров в период карантина, управления мусульман Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана пришли к единому решению.

В течение месяца Рамадан совет улемов Управления мусульман Узбекистана призвал мусульман совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях. Хатм Корана будет также транслироваться онлайн.

В фетве также призывается не проводить коллективные ифтары, а средства, предназначенные для этого, передавать семьям, нуждающимся в материальной поддержке, через Центр координации спонсорской деятельности.

Средства закята, фидия и фитр-садака рекомендуется перечислять на счета благотворительного общественного фонда «Вакф» и в Центр координации спонсорской деятельности.

Муфтий Усмонхон Алимов также сообщил о проведении регулярных программ, посвященных месяцу Рамадан, по телевидению и в социальных сетях.

16 марта председатель Управления мусульман объявил фетву о временном запрете пятничного намаза в мечетях.

27 марта управление приняло фетву о погребении мусульман, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

В ней отмечается, что обряды омовения, завертывания тела в саван и погребения проводятся с помощью санитарных работников в соответствии с шариатом. Близкие покойного не принимают участия в выполнении этих действий.

Родственники присутствуют только при чтении джаназы (поминальной молитвы). Все участники обрядов должны носить маски и перчатки, а после похорон выполнять процедуры дезинфекции и личной гигиены.