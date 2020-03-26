С 6:00 27 марта въезд в Самарканд будет закрыт для любых транспортных средств, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей, сообщила пресс-служба областной администрации.

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут граждане, постоянно проживающие (зарегистрированные) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

Движение трамваев и автобусов в городе с утра 27 марта будет также приостановлено.

Ранее с 24 марта для всех видов транспорта был полностью закрыт Ташкент, с 26 марта — Наманган, с 27 марта — Андижан.