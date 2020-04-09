С 9 апреля прекращена выдача центрами государственных услуг специальных разрешений на передвижение автомобилей. Такое решение 8 апреля приняла Специальная республиканская комиссия по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане, сообщило Министерство юстиции.

Передвижение разрешено транспортным средствам, для которых было получено разрешение.

Заявки, которые центры госуслуг не успели рассмотреть, останутся нерассмотренными.

В сообщении говорится, что список случаев, когда автомобили могут передвигаться без разрешения, сокращен. Он будет обнародован в ближайшее время.