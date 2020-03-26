Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке работников медицинской и санитарно-эпидемиологической службы, привлеченных к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Согласно документу, в период действия карантина работникам медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другим работникам, контактирующим с больными с COVID-19, а также осуществляющим деятельность в учреждениях, где помещены инфицированные коронавирусом, и в лабораториях по выявлению этой инфекции, предусмотрены специальные поощрительные выплаты (без учета налогов) за каждые 14 дней работы:

врач, лаборант — 25 млн сумов;

средний медицинский персонал, медсестра-лаборант — 15 млн сумов;

младший медицинский персонал — 10 млн сумов;

другие работники — 5 млн сумов.

Работники медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другие работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией при работе с пациентами с COVID-19, получат единовременную выплату в 100 млн сумов. Если болезнь вызовет тяжелые осложнения и нанесет непоправимый урон здоровью, работнику или членам его семьи выплатят 250 млн сумов.

Работники, получающие компенсацию, сохраняют право на получение выплат, связанных с ухудшением здоровья или гибели, в рамках трудового договора и законодательных актов.

В четверг глава государства сообщил, что 11 работников клиники Научно-исследовательского института вирусологии, где лечатся пациенты с коронавирусом, инфицированы этой болезнью.

В своем обращении Шавкат Мирзиёев призвал граждан следовать рекомендациям врачей и оставаться дома, а также подверг критике руководителей за недостаточные меры по сдерживанию распространения коронавируса.