Видеоселекторное совещание по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии на экономику состоялось 19 марта под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

«В нынешних условиях промышленные предприятия, предприниматели и экспортеры ждут от нас конкретных и эффективных мер. Поэтому создание резервов для возмещения возможных экономических потерь и обеспечение макроэкономической стабильности должны быть главной задачей правительства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для эффективной организации этой работы президент подписал указ о первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений. Как сообщалось ранее, создается Антикризисный фонд в объеме 10 трлн сумов.

На совещании обсуждены вопросы реализации определенных в указе задач, смягчения воздействия пандемии на экономику.

Президент дал указания по направлению средств фонда в первую очередь на предотвращение распространения коронавируса, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики. Вместе с тем медицинским работникам будет выплачиваться надбавка в размере 120%. Он подчеркнул необходимость своевременно выявлять зараженных и усилить внимание к профилактике и обеспечению всех инфекционных больниц в регионах экспресс-тестами.

В настоящее время в карантине находится свыше 16 тысяч граждан. Министерству внутренних дел и Национальной гвардии приказано обеспечить строгое соблюдение условий карантина.

На совещании определены задачи по предоставлению налоговых каникул и преференций по кредитной задолженности, выделению бюджетных ссуд отраслям, наиболее подверженным воздействию коронавируса.

К примеру, растут риски невозврата кредитов на сумму 90 млрд сумов в гостиничном бизнесе, в 650 млрд сумов в транспортно-логистической сфере, на 180 млрд сумов в сфере общественного питания, на 3,6 трлн сумов на предприятиях внешней торговли. Турфирмы и гостиницы продолжают платить туристический сбор в размере 2−3 долларов в день.

В связи с этим президент дал указание продлить сроки погашения кредитов указанных предприятий и временно приостановить взимание туристических сборов.





Отмечалось, что предпринимателям, вынужденным приостановить деятельность из-за пандемии, будут выделяться беспроцентные ссуды через банки. Хокимы будут уполномочены предоставлять предприятиям, оказавшимся в тяжелой экономической ситуации, отсрочку по уплате местных налогов на срок до 6 месяцев.

Наряду с этим, ставки налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей и налога на пользование водными ресурсами для фермеров будут снижены на 50%. При этом потери местных бюджетов будут возмещены из республиканского бюджета.

Будет объявлен мораторий на налоговые проверки до конца года, начисление пени по налоговой задолженности предприятий будет приостановлено. Никакой проверяющий орган не будет беспокоить предпринимателей, говорилось на совещании.

С учетом ситуации в международной торговле поручено не применять штрафы в связи с просроченной задолженностью по экспортно-импортным операциям, увеличить пропуск продукции по «зеленым коридорам», оперативно решать проблемы, связанные с грузоперевозками.

«Естественно, в нынешней ситуации налогооблагаемая база некоторых предприятий уменьшится. Но ответственные лица должны иметь ежедневный анализ и ясную картину того, за счет чего будет покрыта недостача», — сказал президент.

На совещании особое внимание уделено и социальной защите населения. Поставлены задачи по обеспечению прав работников учреждений, закрытых на карантин, граждан, находящихся в карантине, и ухаживающих за ними лиц, увеличению числа получателей социальных пособий минимум на 10%, или 60 тысяч.

Абсолютно недопустимо увольнение из места работы родителей, смотрящих за детьми в карантине, заявлено на совещании Им также будет выплачиваться стопроцентное пособие по временной нетрудоспособности. В период приостановления деятельности детских садов и общеобразовательных школ родителям (лицам, их заменяющим) воспитанников и учащихся начальных классов будет предоставлен ежегодный отпуск, независимо от графика использования ежегодного отпуска.

В условиях снижения деловой активности особого внимания требует вопрос занятости. В связи с этим Фонду общественных работ из Антикризисного фонда будет выделено дополнительно 200 млрд сумов. Эти средства будут направлены на трудоустройство, строительство дополнительных объектов инфраструктуры в махаллях. Государственному фонду по поддержке предпринимательской деятельности будет выделено дополнительно 500 млрд сумов для содействия субъектам бизнеса, создающим рабочие места.

Для качественной реализации указанных мер будет образована Республиканская антикризисная комиссия во главе с премьер-министром. Начиная с 22 марта и в течение двух месяцев комиссия будет заниматься вопросами противодействия распространению коронавируса, обеспечения устойчивой работы сфер промышленности, услуг, торговли, транспорта, логистики и других предприятий в разрезе каждого района и города.

Комитету по управлению государственными резервами при Кабинете Министров поручено следить за динамикой цен на рынках и при необходимости поставлять продукцию из запасов.