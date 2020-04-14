Специальная республиканская комиссия и Специальный штаб по борьбе с коронавирусом в Узбекистане на заседании 14 апреля приняли решение о полном зачислении с мая пенсий и пособий на банковские карты «до стабилизации в республике эпидемиологической ситуации».

В совместном заявлении комиссии и штаба говорится, что решение направлено на защиту здоровья пенсионеров и получателей пособий и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Днем ранее Центральный банк сообщил, что с мая выплата пенсий, пособий и заработных плат полностью переводится на банковские карты. При этом пенсионерам карты должны быть доставлены на дом.

В совместном решении подчеркивается, что во всех регионах должны быть установлены банкоматы и что они должны быть обеспечены наличными деньгами.

Государственному налоговому комитету поручено принять меры по предупреждению необоснованного повышения цен на продукты питания, лекарства и медицинские изделия, а также услуги доставки предметов первой необходимости.

В соответствии с решением, сроки инвалидности граждан, истекшие в период карантина, автоматически (без переосвидетельствования) продлеваются на четыре месяца, что позволит им продолжать получать соответствующие пенсии и пособия.

Срок выплат пенсий и пособий гражданам, получающим их через банковские карты и доверенности и у которых наступил срок подтверждения права на получение пенсии или пособия, а также у которых истек срок действия удостоверяющего личность документа (паспорта), также продлевается на четыре месяца.

Граждане, у которых в период карантина возникло право на получение пенсии или пособия (в том числе пособия на погребение и единовременного пособия при рождении ребенка), могут в течение месяца после завершения карантина обратиться в отделения Пенсионного фонда. Пенсии и пособия будут назначены со дня возникновения этого права.