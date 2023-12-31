Завершается 2023 год, на долю которого выпало немало конфликтов, природных и гуманитарных катастроф в мире. В Узбекистане он начался с аномально холодной и снежной зимы, которая, как и жаркое лето, стала испытанием для энергосистемы страны. Продолжает ухудшаться экологическая ситуация: города накрывают пыльные бури, в мировых рейтингах по качеству воздуха Ташкент всё чаще оказывается на лидирующих позициях.

На 2023-й пришлись громкие судебные разбирательства по делам о трагических событиях в Нукусе, произошедших в июле прошлого года, и о смерти 65 детей от приёма препарата «Док-1 Макс» и другх. Состоятельность системы здравоохранения поставило под сомнение и массовое отравление школьников препаратом йода «Антиструмин».

Главным политическим событием стали досрочные выборы президента Узбекистана, на которых был переизбан Шавкат Мирзиёев. Чем запомнился год уходящий — в фотообзоре «Газеты.uz».

Январь

Аномальные холода установились в Узбекистане в январе. Температура воздуха ночью в некоторых регионах опускалась до −25…−27 градусов. Морозы и обильный снегопад обнажили энергетический кризис в стране. Не только в областях, но и в столице наблюдались перебои в отоплении жилых домов, люди сутками жили без света, газа и горячей воды. Минобороны, МВД и Нацгвардия развернули в ряде регионов и во всех районах Ташкента военно-полевые кухни, где жители могли бесплатно получить горячую пищу, согреться и зарядить мобильные устройства. Городской хокимият организовал в некоторых банкетных залах бесплатную раздачу плова сотрудникам коммунальных служб, управления благоустройства, службы безопасности дорожного движения, а также нуждающимся семьям.

Суд завершил рассмотрение первого уголовного дела о нукусских событиях лета 2022 года и огласил приговоры в отношении 22 обвиняемых. Основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет. Журналистка Лолагул Каллыханова получила 8 лет условно. Вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым, которые получили 5 лет ограничения свободы, она была освобождена из зала суда. Остальных фигурантов приговорили к лишению или ограничению свободы.





Суд по второму делу о нукусских событиях прошёл в марте. 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 остальные осуждены к 5 годам ограничения свободы.

В июне прошли заседания по апелляционным жалобам от имени 44 осуждённых. Заключение 13 подсудимых заменено на ограничение свободы, 22 подсудимым срок сокращён. Приговор 8 подсудимым оставлен без изменений, включая срок Даулетмурата Тажимуратова.

Февраль

Серия разрушительных землетрясений произошла в Турции. Число жертв превысило 50 тысяч человек, среди них четверо узбекистанцев; более 115 тысяч человек пострадали. В зоне бедствия работали 71 медик и 100 спасателей из Узбекистана, которые за две недели извлекли из-под обломков зданий 18 человек живыми и свыше 190 тел погибших. Правительство, предприниматели и жители Узбекистана собрали 170 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений. Их доставили 6 грузовыми самолётами и 7 фурами в разные регионы страны.





Март

Президент Шавкат Мирзиёев дал старт строительству «Нового Ташкента». В городе, рассчитанном на 1 миллион человек, планируется разместить административные органы, многоквартирные дома, вузы и другие объекты. Общественный транспорт «Нового Ташкента» будет состоять только из электробусов.





Заметным международным событием в мире музыки стал первый Boiler Room в Узбекистане. Название мероприятию дала прогрессивная международная платформа, которая проводит онлайн-трансляции с вечеринок электронной музыки по всему миру. Проект поддерживает современных музыкантов и деятелей искусства. Площадками для всемирно известной вечеринки, которая уже побывала в 50 странах, стали Институт «Физика-Солнце» и Музей прикладного искусства.





Апрель

Спустя 10 лет на дороги Ташкента вернулись 18-метровые автобусы-«гармошки». В числе 400 автобусов и электробусов они вышли на маршруты утром 20 апреля — к большой радости всех, кто радеет за развитие общественного транспорта в стране. Всего для столицы было закуплено 1000 крупных автобусов — самая большая разовая партия за всю историю.





Открылись для пассажиров и пять новых станций (8−12) надземной Кольцевой линии Ташкентского метро, которая продлена до массива Строитель. Позже — летом — правительство Узбекистана, наконец, утвердит названия 19 станций надземного метро, которые с момента открытия имели только цифровые обозначения.





Главным событием в политической жизни стал референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции. Явка на референдуме составила 84,5%. За изменение Конституции проголосовали 90,2% граждан, принявших участие в голосовании, или 15 миллиона человек, против — 9,35%, или 1,55 миллиона.

О необходимости реформы Конституции в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи заявил президент Шавкат Мирзиёев. Через год глава государства предложил не торопиться с поправками в Основной закон страны. В феврале 2023 года обсуждение законопроекта о поправках в Конституцию возобновилось. Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 9 марта рассмотрела проект постановления о проведении референдума по принятию Конституции в новой редакции.

Май

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию. Вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером они открыли в галерее Джеймса Симона в Берлине выставку «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи». Над её организацией почти четыре года трудились археологи, историки, искусствоведы и музейные работники двух стран. Экспозиция рассказывает о древней и богатой культуре, истории ранних государств на территории современного Узбекистана и Центральной Азии, начиная с VI века до нашей эры и до IV века этой эры. Она включает 285 предметов из собраний музеев Узбекистана и 65 — музеев Берлина.





Узбекистан с исследовательско-выставочным проектом «Unbuild Together: Archaism vs. Modernity» принял участие в 18-й Венецианской архитектурной биеннале. Куратором экспозиции, которая разместилась в Национальном павильоне, выступило французское бюро Studio KO. Проект сосредоточен на изучении руин древних крепостей Каракалпакстана, наследия Хорезмской цивилизации и технологии изготовления традиционных кирпичей — основного строительного материала узбекской архитектуры.





Президент Сингапура Халима Якуб с супругом Мохаммедом Абдуллой Альхабши посетила Узбекистан с государственным визитом. Президентская чета прилетела в Ташкент регулярным рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways на самолёте Airbus A320. В рамках визита глава Сингапура также посетила Самарканд.

Июнь

Череду государственных визитов иностранных лидеров продолжил Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Он прилетел в Самарканд, где прошли основные мероприятия и переговоры. Визит эмира Катара стал первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.

Июль

Главным политическим событием лета стали выборы президента, которые состоялись 9 июля. С 87,05% голосов победил действующий президент Шавкат Мирзиёев.





В центре Ташкента снесли бывшее здание СНБ (ранее КГБ) Узбекистана. До лета 2021 года, когда его приобрела компания Metropol Group, сооружение имело статус памятника архитектуры и находилось в Национальном перечне объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана. На месте снесённого здания будет построен 22-этажный отель премиум-класса.





Хаотичное и плохо контролируемое строительство в городе, помимо проблем с принудительным выселением и экологией, привело к росту мошенничества в сфере. Примером тому стало дело Aziya Invest Favorit, о котором писала «Газета.uz». Свыше 1000 клиентов купили квартиры в восьми домах Aziya Invest Favorit. Строительная компания для получения кредита в банках вносила в качестве залога квартиры собственников, а потом банки из-за невыплаты кредита изымали жильё. Ущерб жильцов может превышать 300 млрд сумов (около 25,9 млн долларов США). После того, как группа граждан записала обращение на имя президента, с обманутыми дольщиками несколько раз встретился премьер-министр Абдулла Арипов. Варианты решения проблемы предложила правительственная комиссия.





Изменение климата, рост численности населения и урбанизация, неустойчивое сельское хозяйство и обезлесивание наносят огромный ущерб экологической системе страны. Проявляется это в учащений стихийных бедствий: пыльных бурь, сильных ветров. Последний обрушился в конце июля на Хорезмскую область и Каракалпакстан. Порывы ветра оборвали линии электропередачи, повалили деревья и сорвали крыши домов.

Август

Председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева освобождена от должности. Решением общего собрания акционеров (государства) 7 августа с ней расторгнут договор, который только осенью прошлого был продлён на три года. На новость об увольнении Джураевой эмоционально отозвалась общественность в соцсетях, последовали многочисленные публикации поддержки и благодарности за кардинальные реформы, совершённые всего за два с половиной года. Среди достижений — выход Uzbekistan Airports на прибыль в 2021 году (впервые с создания компании), рост пассажиропотока в аэропортах страны, запуск региональной авиакомпании Silk Avia.





Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать дело, связанное со смертью 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая «Док-1 Макс». Подсудимым проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин), в том числе бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев и директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар. На заседаниях суда, которые освещала «Газета.uz», выяснилось, что сироп «Док-1 Макс», наряду с другими препаратами индийской Marion Biotech, не подвергался каким-либо лабораторным исследованиям при государственной регистрации, а также был признан факт взятки в размере 33 тысяч долларов за прекращение инспекционной проверки предприятия Marion Biotech PVТ. Ltd (Индия). «Газета.uz» выступила с призывом объявить траур по погибшим детям, который не был услышан. Судебное рассмотрение дела «Док-1 Макс» продолжится в 2024 году.





На месте строительства путепровода у международного аэропорта Ташкента обрушились пять балок. Официальная причина происшествия — неосторожность при монтаже. При обрушении балок никто не пострадал. Ущерб был оценен в 2,7 млрд сумов.





Последний день лета запомнился открытием Республиканской детской библиотеки. Реставрационные работы по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects длились с 2020 года.

Сентябрь

Осень началась с событий в сфере культуры. Второй Международный скульптурный симпозиум прошёл в Ташкенте. В течение месяца 11 скульпторов Узбекистана и 10 зарубежных участников создавали из мрамора работы, посвящённые экологической тематике. Скульптуры остались в столице, однако общественности до сих не представлены. Это связано с тем, что работы скульпторов планируется разместить на территории Green University, строительство которого ещё не закончено.





Пятый фестиваль электронной музыки «Стихия» прошёл в пустыне Кызылкум недалеко от озера Тудакуль в Навоийской области. Помимо представителей Узбекистана, в нём приняли участие гости из Казахстана, России, Германии, Франции, Японии, Индии. На мероприятие было продано около 2000 билетов. На площадке фестиваля работала выставка-ярмарка одежды из переработанных материалов, секонд-хенда и сувениров. Был установлен ряд инсталляций, пропагандирующих экологическую культуру и акцентирующих внимание на социальных проблемах. В будущем «Стихию» планируется вновь проводить в Муйнаке, на дне высохшего Аральского моря.

11 сентября Ташкент накрыла пыльная буря. Согласно данным Индекса качества воздуха IQAir, в тот день столица Узбекистана находилась на восьмом месте в рейтинге городов мира по загрязнённости воздуха. Власти до сих пор не представляли какого-либо плана мер по скорейшему исправлению ситуации.





19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1». По приглашению президента США Джо Байдена в нём участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов. Главы стран обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, «зелёного» развития, обеспечения энергетической безопасности и внедрения возобновляемых источников энергии, взаимодействия в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью. Джо Байден отметил, что США увеличит финансирование в целях обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, а также выступил за «дальнейшую поддержку гражданского общества и деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин и призвал к новому фокусу в рамках „C5+1“ на продвижение прав людей с инвалидностью во всех секторах».





В конце сентября более 70 детей в Чустском районе Наманганской области попали в больницы с отравлением. В соцсетях сообщали, что это могло произойти из-за приёма препаратов йода («Антиструмин» и «Йодомарин») в детских садах и школах — с 20 сентября в Узбекистане стартовала программа йодизации «Ёркин миллат» («Яркое поколение»). Побочные действия от «Антиструмина» наблюдались у детей в Андижанской области и Ташкенте. Минздрав запретил использование препарата до завершения расследования. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарного законодательства.





В 2:43 в ночь на 28 сентября произошёл сильный взрыв на складе, принадлежащем компании Inter Logistics в Сергелийском районе Ташкента. От ударной волны были повреждены многочисленные жилые дома, здания и транспортные средства. Пострадали 163 местных жителя, от полученных травм скончался подросток 2006 года рождения. К устранению последствий взрыва в квартирах и придомовых территориях были привлечены сотрудники сферы здравоохранения, военнослужащие Министерства обороны и Национальной гвардии. Установлено, что причиной взрыва стало взаимодействие хранящихся на складе химических веществ и материалов и «химическое самовозгорание». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Заключены под стражу 4 человека, ещё к одному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.

Октябрь

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным 7 октября в Москве дал старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Соглашение на два года предусматривает поставку 2,8 миллиарда кубометров в год.





Сборная Узбекистана показала лучший результат в истории на XIX летних Азиатских играх, которые прошли в китайском Ханчжоу. Национальная команда завоевала в турнире 71 медаль — 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены вошли в топ-5 лучших команд среди 45 стран-участниц. Узбекистан вошёл в топ-10 лучших команд по качеству медалей за всю историю проведения Азиатских игр с 1951 года.





Обновила свой лучший результат по числу медалей и сборная Узбекистана-участница Параазиатских игр, которые также прошли в Ханчжоу. Национальная команда завоевала 79 медалей — 25 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых.





Выставка Tashkent Modernism.Index. открылась в Государственном музее искусств Узбекистана. Впервые проект был представлен на 23-й Международной выставке Triennale Milano в Милане (Италия). Экспозиция представляет собой обзор масштабного исследования в рамках проекта Tashkent Modernism XX/XXI, цель которого — признание ташкентской модернистской архитектуры 1960−1980 годов уникальным художественным, культурным и социальным феноменом, её изучение, переоценка, сохранение и адаптация.

Ноябрь

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Узбекистан с официальным визитом. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил высокого гостя в Самарканде. Они прогулялись по ночному городу, побывали на площади Регистан и в историко-этнографическом парке «Вечный город». Итогом визита французского лидера стало подписание восьми документов: о создании Самаркандского Французского альянса, об улучшении инфраструктуры питьевого водоснабжения, о сотрудничестве в области образования и культурного наследия.





Конец месяца оказался щедрым на хорошие новости в мире спорта. Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью c Ираном во втором матче второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. В группе «Е» страна занимает второе место с 4 очками. Отборочный турнир на мировое первенство продолжится в 2024 году. Следующий матч сборная Узбекистана проведёт против Сирии 13 января в рамках группового этапа Кубка Азии.





Шахматистка Афруза Хамдамова досрочно выиграла юношеский чемпионат мира U-14 в Италии и стала первой в истории Узбекистана чемпионкой по шахматам. Примечательно, что она пропустила первый тур из-за задержки с выдачей шенгенской визы, но несмотря на техническое поражение смогла затем одержать 9 побед.





Декабрь

В международном соревновании Valencia Marathon Trinidad Alfonso в Валенсии (Испания) легкоатлет из Узбекистана Шохрух Давлатов побил национальный рекорд в марафоне, который был установлен более 38 лет назад. Он пробежал дистанцию за 2:07:02 и получил олимпийскую лицензию. Предыдущий рекорд — 2:13:28 — принадлежал Владимиру Белобородову и был установлен 15 июня 1985 года на чемпионате СССР в Могилёве.





На территории Tashkent City 19 декабря прошла церемония открытия монумента, символизирующего борьбу с коррупцией. Он представляет собой 12-метровую прозрачную металлическую руки с раскрытыми пальцами, устремлённую вверх. В торжественном мероприятии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.



