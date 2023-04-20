Сразу 400 автобусов и электробусов большой и особо большой вместимости вышли на маршруты в Ташкенте утром 20 апреля, преобразив улицы столицы. Среди них — 169 электробусов и 117 газовых автобусов Yutong длиной 12 метров, а также 114 сочленённых автобусов («гармошек») длиной 18 метров King Long.

Автобусов-«гармошек» не было в Узбекистане 20 лет. Такие машины поставлены на маршруты №№ 9 Т, 24, 38, 46, 58, 93, 115 и 131. 12-метровые автобусы Yutong вышли на маршруты №№16, 18, 47, 49, 99, 114, 129, 146 и 147. Новые электробусы курсируют на маршрутах №№ 2, 5, 13 Т, 28, 37, 53, 57, 67, 95, 98, 100, 126 и 140.

Корреспондент, ехавший на автобусе №24, обратил внимание, что в машине не закрывалась передняя дверь. В итоге водитель решил не открывать её. Другие наши корреспонденты заметили, что двери автобуса маршрута №131 не закрывались совсем. Водитель был вынужден попросить пассажиров пересесть в следующий автобус. По данным наших источников, это может быть связано с необходимостью дополнительной настройки в машинах.

Мы писали, что к маю Ташкент должен получить в общей сложности 1000 новых автобусов и электробусов из Китая. Поставок такого количества автобусов за короткий срок никогда не было.

По мере обновления подвижного состава должно быть сокращено использование автобусов малой вместимости Isuzu, которые не отвечают требованиям законодательства по доступности общественного транспорта и современным требованиям к экологичности.



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Ранее «Газета.uz» делала видеообзор новых автобусов и подробно рассказывала об их особенностях.