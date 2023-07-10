На досрочных выборах президента, состоявшихся 9 июля, набрав 87,05% голосов, победил действующий президент Шавкат Мирзиёев. Его кандидатура была выдвинута партией УзЛиДеП и поддержана партией «Миллий тикланиш».

Предварительные итоги выборов были объявлены на брифинге в Ташкенте председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым.

Он объявил Шавката Мирзиёева, за которого проголосовало 13 миллионов 625 тысяч 55 человек, избранным президентом. За этим последовали продолжительные аплодисменты.

«Выборы прошли на основе международных норм и стандартов и национального избирательного законодательства, в полном соответствии с такими демократическими принципами, как открытость, прозрачность, свобода и справедливость, и в приподнятом настроении», — заявил глава ЦИК.

Напомним, на выборах 4 декабря 2016 года Шавкат Мирзиёев победил с 87,73% голосов, 24 октября 2021 года — 80,12%.

В выборах приняли участие 15 миллионов 651 тысяча 405 избирателей, или 79,88% от общего количества в 19 миллионов 593 тысяч 838 избирателей. Самая высокая явка была в Джизакской области — 85,28%. Самая низкая — в Ташкенте — 72,97%.

Для сравнения — на референдуме по Конституции в новой редакции 30 апреля явка была 84,5%, на выборах президента 2021 года — 80,4%, на выборах президента 2016 года — 87,73%.

Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией «Адолат» («Справедливость»), получила 4,43% голосов — за неё проголосовали 693 тысячи 634 человека.

Кандидат от Народно-демократической партии и её лидер Улугбек Иноятов набрал 4,02% голосов — 629 тысяч 116 человек.

Кандидат от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев набрал 3,74% голосов — 585 тысяч 711 человек.

Количество испорченных бюллетеней составило 0,78%.

Согласно обновлённой по итогам апрельского референдума Конституции, срок полномочий президента теперь составляет семь лет (до этого — пять лет).