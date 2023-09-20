19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1». По приглашению президента США Джо Байдена в нём участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов. Присутствовал также государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, президенты обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, «зелёного» развития, обеспечения энергетической безопасности и внедрения возобновляемых источников энергии, взаимодействия в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

В заявлении пресс-службы Белого дома говорится также, что на саммите обсуждались «необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран» и «продолжающиеся реформы по улучшению управления и верховенства закона».

Фото: Белый дом.

Президент Узбекистана «дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнёрства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого сотрудничества», отмечается в сообщении его пресс-службы.

Шавкат Мирзиёев, отмечается в сообщении, обозначил такие приоритетные направления сотрудничества, имеющие стратегическое значение для развития всего региона, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение «зелёной повестки», обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

«Президент Байден приветствовал мнения коллег о том, как наши страны могут работать совместно для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания стран Центральной Азии, одновременно продвигая права человека посредством нашего партнёрства „C5+1“», — отметили в администрации президента США.

Он поблагодарил президентов стран Центральной Азии «за партнёрство по вызовам региональной безопасности и выразил приверженность продолжать сотрудничество по вопросам безопасности границ, борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности».

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

«Я считаю, что это исторический момент, — заявил Джо Байден. — Мы укрепляем многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и Соединёнными Штатами — сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности. На мой взгляд, эти принципы важны как никогда. И сегодня мы выводим наше сотрудничество на новую высоту».

Предложения США

Американская сторона подняла вопрос «ценности создания более благоприятной бизнес-среды для торговли и инвестиций частного сектора США» и предложила создать для этого Бизнес-платформу частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу «C5+1».

Кроме того, было сообщено, что Агентство США по международному развитию (USAID) в октябре созовёт Региональную министерскую конференцию в рамках «C5+1» по вопросам взаимосвязанности в Центральной Азии. Её цель — «обсуждение конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному и устойчивому экономическому развитию».

США также отметили важность сотрудничества в целях обеспечения «устойчивых и безопасных цепочек поставок для поддержки будущего энергетического ландшафта». Они предложили запустить Диалог по важнейшим минералам в рамках «C5+1» в целях разработки минеральных ресурсов в Центральной Азии и укрепления безопасности важнейших полезных ископаемых.

«Эти усилия являются частью постоянной поддержки США по увеличению инвестиций и развитию Транскаспийского торгового пути (так называемого „Среднего коридора“) через Партнёрство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет способствовать региональной экономической интеграции и устойчивости», — сообщили в Белом доме.

Джо Байден также выступил за «дальнейшую поддержку гражданского общества и деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин и призвал к новому фокусу в рамках „C5+1“ на продвижение прав людей с инвалидностью во всех секторах», говорится в заявлении.

Кроме того, президент США отметил, что его страна увеличит финансирование в целях обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Диалог формата «С5+1» был создан восемь лет назад в Самарканде. В сообщении пресс-службы президента Узбекистана отмечается, что за эти годы он стал «востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами Центральной Азии и Соединёнными Штатами Америки».

В завершение диалога президент США поблагодарил коллег за «плодотворную беседу» и отметил: «Я жду возможности работать со всеми вами, чтобы сделать ещё больше в будущем. Я искренне жду продолжения этой встречи, потому что вместе мы сильнее, и я искренне верю, что мир будет безопаснее, если мы будем вместе».

Джо Байден выразил надежду на скорые новые встречи, «возможно, в одной из ваших стран».