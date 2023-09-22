В Чустском районе Наманганской области произошло массовое отравление детей. Первыми об этом начали сообщать пользователи социальных сетей. Родители сообщают, что детям давали препарат йода (с этой недели в Узбекистане запустили еженедельную программу йодизации детей).

Telegram-канал Namanganliklar.uz опубликовал заявление управления здравоохранения области, в котором говорится, что 21 сентября с 16:00 в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдались такие симптомы, как повышение температуры тела, у некоторых — боль в животе, диарея и рвота.

Дети представляют девять детсадов (№23 — 35 детей, №51 — 20, №18 — 5, №36 — 3, №30 — 2, №№35, 43 и 34 — по 1, семейный детсад — 1) и две школы (№7 и №21 — по 1 ребёнку).

Управление оперативно создало рабочую группу и начало расследование. Девять детей, чьё состояние было удовлетворительным, были отпущены домой. Остальные дети находятся под наблюдением. Реанимационных случаев нет.

Предполагаемая причина недомогания не уточняется. В сообщении управления говорится, что версия об отравлении препаратом йода проверяется.

Рано утром 22 сентября Министерство здравоохранения Узбекистана выпустило заявление, в котором подтверждается массовое отравление детей в Чусте, но также не говорится о возможных причинах и не указывается число пострадавших.

Все дети получают лечебные процедуры согласно установленным стандартам, для постановки окончательного диагноза проводится экспертиза, ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения, говорится в заявлении.

Уточняется, что домой отпущены 10 детей. Министерство обещает дать дополнительную информацию.

Ночью пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по факту отравления проводится доследственная проверка. Она взята под контроль прокуратуры.

«Поскольку неизвестно, чем отравились дети, просим не распространять неверную и основанную на разных предположениях информацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве опровергли сообщения в соцсетях о введении в Чусте чрезвычайной ситуации.

Между тем, в соцсетях пишут, что число отравившихся может быть больше.

Дополнение

Управление здравоохранения Наманганской области около 6:00 22 сентября сообщило, что дети постепенно выписываются из медучреждения.