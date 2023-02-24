В Законодательной палате Олий Мажлиса возобновляется обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам и Комитет по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан (эти два комитета ответственны за разработку документа) на совместном заседании 24 февраля в 15:00 рассмотрят проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

В течение последних трёх месяцев эти комитеты продолжили сбор предложений общественности, экспертов и учёных, отметили в пресс-службе палаты. По имеющейся информации, на предстоящем заседании будут озвучены планируемые изменения в проект поправок.

На мероприятие для его освещения приглашены представители ряда телеканалов и Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

Предыстория

О необходимости реформы Конституции в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи заявил президент Шавкат Мирзиёев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре того же года Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки к 30-летию Конституции, то есть к 8 декабря 2022 года.

20 июня 2022 года на встрече с членами конституционной комиссии президент предложил принять поправки в Конституцию через референдум.

25 июня проект поправок был вынесен на народное обсуждение, которое было завершено 1 августа. Сначала на это было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени мало, и добавили ещё 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение ещё на 15 дней.

После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, из проекта поправок были исключены.

После завершения народного обсуждения 1 августа конституционная комиссия сообщила, что ответственные комитеты Законодательной палаты «продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта».

В начале октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что с реформой Конституции торопиться не нужно. 24 ноября Законодательная палата приняла решение отправить поправки на доработку.

20 декабря президент в своём послании народу сообщил, что работа над совершенствованием Конституции продолжается. «На сегодня поступило более 220 тысяч предложений… Мы будем принимать решения, опираясь на принцип „Общество — инициатор реформ“ и советуясь по всем вопросам с нашим народом», — подчеркнул глава государства.

Согласно закону о референдуме, он может проводиться в течение не мене полутора месяцев после объявления палатами Олий Мажлиса даты референдума. Эта дата пока не объявлялась.