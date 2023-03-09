Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 9 марта рассматривает проект постановления о проведении референдума по принятию Конституции Узбекистана в новой редакции. Если ранее в названии проекта закона говорилось о внесении поправок в Конституцию, то теперь речь идёт о новой Конституции.

Председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам (один из двух комитетов, ответственных за подготовку законопроекта), депутат Жахонгир Ширинов заявил, что число статей в Конституции увеличивается с нынешних 128 до 155, норм — с 275 до 434.

Он сообщил, что текст основного закона обновляется на 65% «на основе предложений нашего народа», поэтому название документа предложено изменить со «внесения изменений и дополнений в Конституцию» на «Конституцию в новой редакции».

Депутат перечислил ряд предлагаемых изменений. В частности, в Конституции планируется изменить принцип «государство — общество — человек» на «человек — общество — государство», то есть «поставить интересы человека превыше всего».

Узбекистан провозглашается социальным государством. Нормы социальных обязательств государства увеличиваются почти в 3 раза. В частности, социально нуждающиеся категории граждан будут обеспечиваться жильём, минимальный размер заработной платы — определяться с учётом обеспечения достойного проживания человека, будут закреплены права граждан на получение гарантированного объёма медицинской помощи и другое.

В Конституции определяется право молодёжи обучаться в вузах за счёт государства на основе гранта, то есть возможность получения высшего образования за счёт государства будет «гарантирована талантливой молодёжи». Это означает, что на государственные гранты в высшем образовании «всегда будут выделяться квоты, и эта процедура никогда не будет отменена», сказал Жахонгир Ширинов.

Кроме того, число сенаторов планируется сократить с нынешних 100 до 65 и разделить полномочия председателей кенгаша народных депутатов и хокимов.

Сегодня хокимы одновременно занимают должности председателей кенгашей народных депутатов. Разделение полномочий в Ташкенте и областях начнётся с 2024 года (по результатам выборов в местные кенгаши), а в районах и городах — с 1 января 2026 года.

Вводится «демократическая норма» о том, что одно и то же лицо не может быть избрано (назначено) на определённую должность более двух сроков подряд. Речь идёт о следующих должностях:

спикер Законодательной палаты;

председатель Сената;

президент Узбекистана (в соответствии с действующей Конституцией);

председатель кенагаша народных депутатов области, района, города;

хоким;

председатель и заместитель председателя Верховного суда;

председатель и заместитель председателя Высшего совета судей;

председатель Центральной избирательной комиссии;

генеральный прокурор.

Неясности в законодательстве, возникающие при взаимодействии гражданина с государственными органами, будут толковаться в пользу гражданина.

«Например, в налоговом законодательстве имеются противоречащие друг другу нормы. Естественно, налоговый орган хочет интерпретировать такое несоответствие в пользу государства, а гражданин — в свою пользу. Эта гарантия, заложенная в Конституции, ставит точку в таком споре и строго определяет, что несоответствия будут разрешаться в пользу гражданина, а не государства», — заявил он.

Депутат назвал ряд других изменений и по итогам своего выступления заявил, что считает целесообразным принятие решения о проведении референдума.

Планируется, что если закон будет одобрен Законодательной палатой, то он должен быть рассмотрен Сенатом в течение 60 дней. Если верхняя палата не примет решение об одобрении или отклонении закона в течение 60 дней, предусматривается, что нижняя палата сама направит закон президенту для подписания и обнародования.

Несколько депутатов поддержали законопроект и призвали остальных проголосовать за проведение референдума о Конституции в новой редакции. Спикер сообщил, что ещё около 10 депутатов (помимо 5 руководителей фракций) изъявили желание выступить касательно документа и объявил перерыв на 20 минут.

Согласно закону о референдуме, он может проводиться в течение не менее полутора месяцев после объявления палатами Олий Мажлиса даты референдума.





Стоит отметить, что Законодательная палата изначально отключила возможность комментировать прямой эфир, но после критики общественности включила чат.

Предыстория

О необходимости реформы Конституции в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи заявил президент Шавкат Мирзиёев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре того же года Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки к 30-летию Конституции, то есть к 8 декабря 2022 года.

20 июня 2022 года на встрече с членами конституционной комиссии президент предложил принять поправки в Конституцию через референдум. На следующий день проект был внесён в Законодательную палату, которая одобрила его в первом чтении 24 июня.

25 июня проект поправок был вынесен на народное обсуждение, которое было завершено 1 августа. Сначала на это было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени мало, и добавили ещё 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение ещё на 15 дней.

После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, из проекта поправок были исключены.

После завершения народного обсуждения 1 августа конституционная комиссия сообщила, что ответственные комитеты Законодательной палаты «продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта».

В начале октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что с реформой Конституции торопиться не нужно. 24 ноября Законодательная палата приняла решение отправить поправки на доработку.

20 декабря президент в своём послании народу сообщил, что работа над совершенствованием Конституции продолжается. «На сегодня поступило более 220 тысяч предложений… Мы будем принимать решения, опираясь на принцип „Общество — инициатор реформ“ и советуясь по всем вопросам с нашим народом», — подчеркнул глава государства.

24 февраля два ответственных комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса возобновили обсуждение законопроекта о поправках в Конституцию.

В начале марта президент Шавкат Мирзиёев встретился с депутатами и сенаторами, а также руководством Верховного суда. На встрече состоялись консультации по итогам рассмотрения предложений населения о внесении поправок в Конституцию. Было заявлено, что законопроект рассмотрит Конституционный суд.