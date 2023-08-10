Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа в 10:00 начнёт рассматривать дело, связанное со смертью 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Подсудимыми проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин). Им предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса:

184 (уклонение от уплаты налогов или сборов);

186−3 и 186−3 через статью 28 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества) и соучастие в этом преступлении;

205 и 205 через статью 25 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и покушение на это преступление);

207 (должностная халатность);

209 и 209 через статью 28 (должностной подлог) и соучастие в этом преступлении;

210 (получение взятки);

211 (дача взятки);

212 (посредничество во взяточничестве);

228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

Среди обвиняемых — бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев, который обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 186−3 УК (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлёкшее человеческие жертвы / наказываются лишением свободы от 10 до 15 лет) и части 1 статьи 209 УК (должностной подлог).

Директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар (Singh Ragvendra Pratar) также обвиняется по аналогичным статьями, а также по части 3 статьи 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет), по пункту «а» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа).

Обвинения также предъявлены бывшему первому заместителю директора Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Амирхону Азимову, менеджеру Quramax Medikal Бахтиеру Камбаралиеву, сотрудникам Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и другии.

В отношении 7 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 12 — подписки о надлежащем поведении и 2 — залога.