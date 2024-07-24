Олимпийская сборная Узбекистана по футболу стартовала с поражения в групповом этапе Олимпийских игр во Франции. Матч, прошедший 24 июля в Париже, завершился со счётом 1:2. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров подвёл итоги первого матча узбекистанцев на Играх-2024.

Стартовый матч с Испанией — одним из главных фаворитов олимпийского турнира во Франции, при сложившемся раскладе матчей в группе был интересен скорее, как презентация состояния наших футболистов-олимпиоников, лакмус их готовности и настроя. Сегодняшняя презентация в целом удалась. На поле парижского «Парк де Пренс» сборная Узбекистана вышла во вполне адекватном настроении: отдавая должное серьёзному сопернику, но нисколько его не страшась.

Олимпийская сборная Испании — своего рода плацдарм для окончательного закрепления футболистов этой страны в национальной команде. На предыдущей Олимпиаде в Токио «красная фурия» взяла «серебро» под руководством уже легендарного Луиса де ла Фуэнте, а в составе тогда были теперь уже чемпионы Европы Симон, Кукурелья, Ольмо, Педри. В этот раз испанцами управляет Санти Дения, копирующий карьеру де ля Фуэнте. Состав у него не такой мощный, но из числа новоиспечённых победителей Евро на матче с Узбекистаном вышли Фермин Лопес и Алекс Баэна, ещё сохранившие свой запал на игры во Франции.

Кажется, футболисты обеих команд накануне игры насмотрелись матчей на прошедшем чемпионате Европы: во всяком случае, оба тренера и игроки на поле решили действовать рачительно, точь-в-точь как это делали их более опытные коллеги недавно на играх в Германии. Соперники противопоставили друг другу совершенно идентичные тактические схемы 4−2−3−1: с парой опорных (Рахмоналиев и Буриев — Фермин Лопес и Барриос) и с форвардом- наконечником атак (Шомуродов — Руис).

Если был в футбольных матчах давали был очки за отдельные таймы, то за первую 45-минутку подопечные Тимура Кападзе вполне по заслугам разделили очки с испанцами. Узбекистанская команда начала матч исключительно зажигательно. Сначала Шомуродов сделал пас пяткой, но опытный испанец Гарсия не пустил Рахмоналиева к мячу. А затем Жалолиддинов посадил другого центрального защитника Кубарси на жёлтую карточку. В это энергетической заряженности не хватало только гола.

К сожалению, первыми во взятии ворот преуспели более рациональные испанцы. Когда молодая «Фурия Роха» прибрала мяч к своим ногам и довела преимущество во владении к 70/30, у рефери матча Дахане Бейды случились аберрация зрения: игру Хусанова в мяч мавританец посчитал фолом. Гомес выполнил подачу со штрафного, Руис дальше скинул мяч на дальнюю штангу, где забытый нашей защитой их испанский коллега Пубиль в упор прошил Нематова — 0−1.





К радости наших болельщиков, пропущенный гол только лишь подстегнул узбекистанцев. Подопечные Копадзе очень решительно и дерзко взялись за контратаки, сравнявшись с испанцами по всем показателям. Ответный гол сложился из активных действий нашей атаки и зоркого ока VAR: Кубарси прихватил руками Хамралиева, судья долго всматривался в монитор экрана и выдержав мхатовскую паузу назначил пенальти. Шомуродов с точки был точен, записав в историю футбола Узбекистана первый гол на Олимпиадах — 1:1.

Во втором тайме нужда сборной Испании забивать и доказывать своё лидерство в группе и желание команды Узбекистана быть самой собой органично сплелись в обоюдоострый футбол с ощутимо пропитавшим воздух напряжением: наставники обеих команд часто вскакивали со своих мест, пытаясь втолковать игрокам, как забить хотя бы ещё раз.

Больше преуспели в этом испанцы. До поры до времени на пути их замыслов вставал стеной наш кипер Нематов. На исходе часа игры он проверил связки болельщиков и пополнил список своих фанатов: вратарь «Насафа» исполнил «сейв Акинфеева», отбив ногой удар с пенальти от Серхио Гомеса. Но спустя три минуты и он был бессилен: Миранда пронёсся экспрессом до лицевой на нашем левом фланге и оттуда выкатил мяч на одиннадцати метровую отметку, позволив Гомесу исправить свою прежнюю оплошность — 1:2.

В оставшееся время испанцы умело контролировали нити игры, в пределах правил сбивая её темп. Действия узбекистанских олимпийцев свелись к разгрузочно-погрузочным мероприятиям на подступах к штрафной «фурии роха», но это компенсировалось напряжением: вплоть до финального свистка почти вся скамейка запасных и тренерского штаба сборной Испании досматривали стоя, а бригада VAR на добавленных минутах ещё одного пенальти в их ворота назначать не захотела.

Готовясь к олимпийскому турниру во Франции в доброжелательной атмосфере, чувствуя в себе силы на футбольные подвиги и громя соперников в товарищеских матчах, олимпийская сборная Узбекистана в первом же матче прошла серьёзный экзамен. Его результат должен сказаться: сборные Доминиканской Республики и Египта не выглядят мальчиками для битья, но побеждать их нашим олимпийцам по силам.

После Испании в группе С Узбекистан сыграет с Египтом 27 июля (20:00), а третий матч будет против Доминиканской Республики 30 июля (18:00).

Впервые в истории делегации Узбекистана на Олимпиаду 90 атлетов завоевали 75 путёвок по 19 видам спорта. На предстоящих Играх узбекистанцы дебютируют по таким видам спорта, как, футбол, стрельба из лука, прыжки в воду и женская борьба. Официально Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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Статистика матча, первого и второго таймов.

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