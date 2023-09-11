В Ташкенте разыгралась пыльная буря. Согласно данным Индекса качества воздуха IQAir, сейчас столица Узбекистана находится на восьмом месте в рейтинге городов мира по загрязнённости воздуха. Значение индекса — 112, что означает, что такой воздух вреден для уязвимых групп.

По данным этого рейтинга, концентрация PM2.5 (взвешенные твёрдые микрочастицы) в воздухе в Ташкенте сейчас в 8 раз выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха. Рекомендуется носить на улице маску и закрыть окна.

Узгидромет в утреннем прогнозе предупреждал, что во второй половине дня в понедельник в Ташкенте возможен кратковременный дождь и гроза, с усилением ветра до 12−15 м/с.

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Хокимият Ташкента опубликовал объявление о сильном ветре с пылью после начала бури. В нём содержится призыв «не оставлять автотранспортные средства под деревьями, беречь себя, своих близких и других участников дорожного движения».

Видимость в городе снизилась, с тех позиций, откуда обычно видно горы или высотные здания, сейчас их не видно.

Публикуем фотографии с улиц Ташкенте от наших фотокорреспондентов.

Фото Евгения Сорочина / «Газета.uz»

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкентпыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

Фото: Малика Мусаева

Фото Анвара Ильясова

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент

пыльная буря, ташкент