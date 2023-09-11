В Ташкенте разыгралась пыльная буря. Согласно данным Индекса качества воздуха IQAir, сейчас столица Узбекистана находится на восьмом месте в рейтинге городов мира по загрязнённости воздуха. Значение индекса — 112, что означает, что такой воздух вреден для уязвимых групп.

По данным этого рейтинга, концентрация PM2.5 (взвешенные твёрдые микрочастицы) в воздухе в Ташкенте сейчас в 8 раз выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха. Рекомендуется носить на улице маску и закрыть окна.

Узгидромет в утреннем прогнозе предупреждал, что во второй половине дня в понедельник в Ташкенте возможен кратковременный дождь и гроза, с усилением ветра до 12−15 м/с.

Хокимият Ташкента опубликовал объявление о сильном ветре с пылью после начала бури. В нём содержится призыв «не оставлять автотранспортные средства под деревьями, беречь себя, своих близких и других участников дорожного движения».

Видимость в городе снизилась, с тех позиций, откуда обычно видно горы или высотные здания, сейчас их не видно.

Публикуем фотографии с улиц Ташкенте от наших фотокорреспондентов.

Фото Евгения Сорочина / «Газета.uz»





Фото: Малика Мусаева

Фото Анвара Ильясова



