Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 5 июня прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

В аэропорту Самарканда его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший сюда ранее.

В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул.

Главы государств поднялись на пьедестал. Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев.

Основные мероприятия визита запланированы на 6 июня. Сегодня лидеры двух стран посетят достопримечательности Самарканда.

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