Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 5 июня прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
В аэропорту Самарканда его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший сюда ранее.
В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул.
Главы государств поднялись на пьедестал. Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев.
Основные мероприятия визита запланированы на 6 июня. Сегодня лидеры двух стран посетят достопримечательности Самарканда.