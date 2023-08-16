Смерть даже одного ребёнка — огромная трагедия не только для отдельно взятой семьи, но и для всего государства. Описать смерть минимум 65 детей младшего возраста в мирное время невозможно никакими словами.

Новости о смерти минимум 20 детей после приёма индийских сиропов от кашля («Док-1 Макс» и других) в конце прошлого года потрясли общественность Узбекистана. С заявлением тогда выступил только бывший министр здравоохранения Бехзод Мусаев, который принёс извинения родителям, потерявшим детей, и их близким, за то, что врачи не смогли их спасти. Он сообщил, что информацию о смерти детей скрывали от Минздрава. Сам этот факт уже вызывает вопросы к государству: о том, почему система сразу не сигнализирует о критических случаях, почему на многих уровнях боятся огласки и уведомления руководства и многие другие.

Государственные телеканалы никак не освещали трагедию. О массовой смерти детей первым 15 декабря сообщил директор Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Маматкул Азизов. В своём письме начальнику областного управления здравоохранения Давронбеку Жуманиязову он предупреждал о смертельных последствиях «Док-1 Макс», однако продажу этого сиропа приостановили только спустя неделю — 22 декабря.

Рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провёл ещё через неделю, то есть информационная кампания по предупреждению населения началась с сильной задержкой.

Главврач, сообщивший о смертях детей, был уволен, а глава областного управления здравоохранения продолжает работать.

2-летняя Эзоза скончалась 28 ноября 2022 года после приёма «Док-1 Макс». Фото: Kun.uz.

Траур по погибшим детям в стране не объявлялся. О том, что жертв было в разы больше, от государственных органов не было ни намёка, как и информации о ходе уголовного дела. Общее число пострадавших детей до сих пор не названо. Сколько из них получили инвалидность, также неизвестно.

Спустя почти восемь месяцев, 10 августа, впервые стало известно, что после приёма препаратов индийской Marion Biotech, включая «Док-1 Макс», в Узбекистане скончались 65 детей. Это может быть не окончательной цифрой, учитывая распространённость лекарств этой фармкомпании и тот факт, что даже в феврале а аптеках продолжали продавать запрещённые лекарства.

Помимо большого числа смертей, многие дети получили инвалидность. Один из родителей на суде рассказал, что его ребёнок стал инвалидом первой группы, он не может ходить и говорить. И это не один такой ребёнок.

Сильное государство не боится проявления эмоций

«Газета.uz» считает, что в Узбекистане должен быть объявлен национальный траур, чтобы почтить память умерших детей и выразить поддержку их родителям и родственникам, которые пережили невосполнимую утрату.

Таким образом государство продемонстрирует, что оно не чёрствое, не безразличное, не отстранённое, что жизнь человека в этой стране на самом деле является наивысшей ценностью.

Память об этой трагедии должна стать уроком и для руководителей, ответственных за здоровье и безопасность народа, и для всех остальных граждан, чтобы избежать повторения таких случаев в будущем.

Люди должны видеть и верить, что государство чувствует их боль и страдания. Общенациональная скорбь поможет родственниками погибших легче перенести потерю и покажет, что они не одиноки в этой трагедии.

Илхом Хайруллаев умер 28 декабря 2022 года после приёма «Док-1 Макс». Фото: «Дарё».



Власти также должны вернуть доверие граждан, чтобы они не боялись растить своих детей в Узбекистане и видели своё будущее здесь. Любую трагедию люди проецируют на себя и родных, а отсутствие чувства заботы со стороны государства и безопасности снижает доверие к нему.

Объявление национального траура не является демонстрацией слабости. Это признак сильного, справедливого, заботящегося, социального, как провозглашено в Конституции, государства. Это проявление сострадания и сочувствия к семьям, потерявшим своих детей, и возможность другим людям выразить сопричастность.

Это касается и многих других случаев, когда в стране должны были объявить траур: андижанские события 2005 года, когда по официальным данным погибло почти 200 человек, гибель более 50 узбекистанцев при пожаре в автобусе в Казахстане, смерть более 20 человек во время событий в Нукусе, тысячи погибающих в ДТП ежегодно (включая сотни детей), смерти во время пандемии коронавируса и множество других.

Траур в Узбекистане, соседних странах и в СССР

В СССР государственный траур объявлялся только в связи со смертью руководителей страны — Ленина, Сталина, Брежнева, Андропова и Черненко. Исключение составила смерть первого космонавта Юрия Гагарина и инструктора Владимира Серёгина при выполнении тренировочного полёта на самолёте.

Лишь в последние годы Союза траур начали объявлять в память о жертвах трагических событий — Спитакское землетрясения 1988 года в Армении, когда погибли минимум 25 тысяч человек, и железнодорожной катастрофы 1989 года в Башкирии, жертвами которой стали около 600 человек.

В Узбекистане процедура объявления траура не прописана в законе. Траур объявляется указом президента. В базе данных законодательства слово «траур» встречает лишь раз — в указе президента от 17 февраля 1999 года (в связи с терактами в Ташкенте 16 февраля).

Траур в независимом Узбекистане также объявлялся 15 января 2004 года в связи с катастрофой 13 января самолёта Як-40 в аэропорту Ташкента. При крушении самолёта, следовавшего из Термеза, погибли 37 человек, включая главу представительства ООН в Узбекистане Ричарда Конроя.

В последний раз трёхдневный траур в Узбекистане объявлялся в 2016 году, когда скончался первый президент страны Ислам Каримов.

До того, как Узбекистан провозгласил независимость, траур в республике объявлялся два раза. Первый — в память о жертвах Ферганских событий в мае-июне 1989 года. Тогда в результате межэтнического конфликта между узбеками и турками-месхетинцами погибли около 90 человек.

Источник: Архив Национальной библиотеки Узбекистана.

Ещё один раз траур объявлялся 6 мая 1991 года, когда оползнем был накрыт кишлак Джигаристан около Ангрена и погибли 56 человек.

Источник: Архив Национальной библиотеки Узбекистана.

В соседнем Кыргызстане в июле 2020 года был объявлен национальный траур по жертвам COVID-19. На тот момент в стране насчитывалось более 1200 смертей, связанных с коронавирусом. 21 августа 2022 года в ДТП в России погибли 14 граждан Кыргызстана. Президент Садыр Жапаров объявил 23 августа днём всеобщего траура.

12 июня в Казахстане был объявлен траур в связи с гибелью 14 работников лесничества в результате лесного пожара в области Абай. Траур объявлялся в память о жертвах январских событий 2022 года, пандемии коронавируса в 2020 году и во многих других случаях.

В Казахстане, согласно действующему порядку, решение об объявлении общенационального траура принимает президент. Как пишет «Казинформ», траур объявляется в случае смерти или похорон государственных деятелей и национальных героев, а также в связи с событиями, вызывающими многочисленные человеческие жертвы. СМИ в день траура воздерживаются от размещения развлекательного контента и придерживаются черно-белой гаммы в оформлении.

Человеческие трагедии любых масштабов не должны умалчиваться. Они должны обсуждаться не только в социальных сетях, а быть среди главных тем обсуждений на уровне всей страны. Ради памяти погибших детей в Узбекистане должен быть объявлен общенациональный траур. Потому что так правильно.