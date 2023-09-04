С 31 августа по 2 сентября в пустыне Кызылкум недалеко от озера Тудакуль в Навоийской области прошёл пятый фестиваль электронной музыки «Стихия».

Впервые фестиваль «Стихия» состоялся в 2018 году на дне бывшего Аральского моря в Муйнаке. Его миссией было заявлено рассказать мировому сообществу о проблеме Арала. Мероприятие проводилось там же в 2019, 2021 и 2022 годах. Нынешней зимой было объявлено, что фестиваль 2023 года меняет локацию. Однако в 2024 году его снова планируется провести в Муйнаке.

Главный продюсер фестиваля Отабек Сулейманов сообщил, что решение провести фестиваль именно здесь в этом году связано с желанием развития внутреннего туризма.

«Я выбрал это место, когда ездил по Узбекистану в течение трёх-четырёх месяцев и приехал отдыхать на Тудакуль с сыном. Пустыня, степь — лучшее место для проведения „Стихии“. Смена локации не означает, что Муйнак останется в стороне. Мы вернёмся туда в 2024 году. Потому что „Стихия“ родилась в Муйнаке, её „прописка“ в Муйнаке», — сказал Отабек Сулейманов.



Отабек Сулейманов.



Половина участников фестиваля нынешнего года представляла Узбекистан, остальные — гости из Казахстана, России, Германии, Франции, Японии, Индии и других стран. На мероприятие было продано около 2000 билетов, но желающих принять участие было больше.

На площадке мероприятия была представлена выставка-ярмарка одежды из переработанных материалов, секонд-хенда и сувениров. Был установлен ряд инсталляций, пропагандирующих экологическую культуру и акцентирующих внимание на социальных проблемах.

Одной из них была фигура одинокого космонавта, окружённого «галактикой». Скульптура другого мужчины была главным символом фестиваля. В завершение он был сожжён, как на известном американском фестивале Burning Man.

На территории был «разбит» искусственный сад, символизирующий возрождение природы. «Вопрос воды для Узбекистана один из самых важных. Поэтому сад следует рассматривать как метафору, превращение пустыни в сад — наша цель», — сказал Отабек Сулейманов.

Тоир Кузиев, руководитель группы «Сафо», отметил, что для фестиваля было выбрано отличное место, где могут проявить себя молодёжь и творческие люди. По его мнению, таких мероприятий должно было больше, и в них должно участвовать больше молодых людей.

Тоир Кузиев.



«Мы участвуем в „Стихии“ в третий раз. В фестивале участвуют не только исполнители электронной музыки, но и народные мастера. Мы создали эксперимент с музыкантом Аленом. Национальная мелодия у нас сочетается с электронной, и звучат мелодии, отражающие наш край и природу», — рассказал Тоир Кузиев.

Экоблогер Мутабар Хушвактова, («Урикгули»), также считает, что таких мероприятий должно быть больше, потому что о них пишут СМИ, узнают международные организации, это увеличивает туристический потенциал, создаётся удобное пространство для выставок музыкантов, художников, скульпторов.

«На самом деле одна из главных целей фестиваля — обратить внимание на вопросы экологии. В этом году мы пытаемся сортировать мусор, организовать повсюду напоминания о недопустимости загрязнения. Ещё у нас есть три инсталляции — железные деревья. На ветви ивы будут вешать твёрдые отходы, на ветвях клёна — пакеты и влажные салфетки, на тополях — баклажки. Таким образом, по итогам фестиваля вы увидите масштабы того, сколько мусора вы произвели», — рассказала экоблогер.

Мутабар Хушвактова.



По её словам, очень сложно заставить людей сортировать мусор. Бывают случаи, когда происходят споры. Но главное, отмечает она, что процесс пошёл, и люди постепенно начинают сортировать отходы, узнавая об этом друг от друга.

Ответ на критику

За несколько дней до начала фестиваля в социальных сетях появились критические высказывания. Они звучат каждый раз до и после проведения мероприятия. Недовольство касается, в основном, внешнего вида участников. Накануне фестиваля хокимият области заявил, у организаторов было взято гарантийное письмо о «недопущении каких-либо действий, противоречащих морали».

Отабек Сулейманов, комментируя возмущения, сказал: «Хочу сказать тем, кто хейтит нас в соцсетях, что наша главная цель — показать бренд Нового Узбекистана всему миру, продвигать узбекистанских диджеев, композиторов электронной музыки, помочь им готовиться и отправлять их на крупные фестивали и так далее. У нас много целей, но миссия одна. Это развитие Муйнака. Но в этом году мероприятие проводится в порядке эксперимента [в другом месте]».





Мутабар Хушвактова отметила, что мероприятие организуется для того, чтобы люди могли раз в год отдохнуть после напряжённой работы. Если же они видят многочисленные напоминания об экологии, в их сознании это останется как 25-й кадр, что обязательно принесёт пользу в будущем.

Тоир Кузиев считает, что из-за недовольства отдельных людей фестиваль не должен восприниматься негативно: «Здесь происходит обмен музыкой и культурой». В то же время, по его словам, организаторы должны учитывать все вопросы, а участники должны соблюдать нормы поведения.

«Кому-то может показаться, что мы перенимаем с Запада культуру, противоречащую нашей, но это не так. Мы получаем от неё то, что нужно нам. Отказаться от фестиваля — это всё равно, что срубить растущее дерево», — сказал он.

«На организацию мероприятия ушла очень большая сумма денег. Всё проводится на счёт спонсоров и продажи билетов. Министр экологии Азиз Абдухакимов не жалел своей поддержки с первого дня фестиваля. Если бы государство не помогло, невозможно было бы представить проведение такого фестиваля для молодёжи», — сказал главный продюсер фестиваля.

Хокимият Навоийской области также заявлял, что средства из местного бюджета на проведение фестиваля не выделялись, а все расходы взял на себя организатор.







