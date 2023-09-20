В Узбекистане с 20 сентября начала работать программа йодизации «Ёркин миллат» («Яркое поколение»), сообщили «Газете.uz» организаторы.

Препаратами йода через Минздрав и Министерство дошкольного и школьного образования бесплатно обеспечиваются все дети в возрасте от 3 до 15 лет.

Каждую среду, которая теперь установлена как День йода, во всех школах и детсадах страны будет проводиться бесплатная раздача таблеток йода в профилактической дозе.

Беременные и кормящие женщины, а также дети, которые не посещают дошкольные учреждения, тоже будут бесплатно обеспечиваться препаратами йода через семейных врачей в рамках программы йодизации «Ёркин миллат».

Препарат и дозировка подобраны со стороны Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

«Наша страна имеет высокий уровень йододефицита. Дети с дефицитом йода в среднем имеют более низкие показатели интеллектуального развития, им трудно осваивать новые знания и навыки. Тогда как достаточное количество йода в организме ребёнка позволяет ему хорошо учиться и покорять новые высоты в школе, науке и спорте», — отметили организаторы.

Нехватка йода, говорится в сообщении, чревата:

нарушением психических и умственных способностей;

снижением интеллекта;

развитием зоба;

дисфункцией щитовидной железы;

замедлением физического и психического развития детей;

кретинизмом.

В почве и продуктах питания в Узбекистане йода ничтожно мало. Йод в Узбекистане можно получить только через таблетированную форму или пищевую йодированную соль.

Редким противопоказанием приёма йода является аллергическая реакция на йод и избыточное содержание йода в организме — гипертериоз либо после операции на щитовидной железе, возможен самоотвод.

В случае отсутствия противопоказаний и нежелания родителя давать ребёнку раздаваемый препарат йодида калия, родителям важно понимать важность регулярного обеспечения йодида из собственных средств, отметили организаторы.

Частные сады и школы должны обращаться за необходимым объёмом препаратов в поликлиники по месту расположения.

Для эффективной реализации программы мониторинг будет проводиться посредством регулярных онлайн-опросов родителей и администраций организаций, где идёт раздача.

Запланирована оценка воздействия всей программы путём проведения йодурии (оценка содержания йода в организме детей) в 2025 году.

Организаторами программы является ряд министерств и ведомств: Министерство здравоохранения, Министерство дошкольного и школьного образования при поддержке Агентства стратегических реформ при президенте, Агентства по делам молодёжи, РСНПМЦ эндокринологии Минздрава.

Закуп препаратов финансируется из государственного бюджета согласно целевой госпрограмме по борьбе с дефицитом микронутриентов и гельминтозом ПП-5198.

Более подробная информация — на сайте yodiching.uz.