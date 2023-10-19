Правительственная комиссия Узбекистана спустя 21 день после взрыва в логистическом комплексе Inter Logistics в Сергелийском районе Ташкента опубликовала информацию об итогах изучения причин происшествия.

В ходе расследования установлено, что пожар и последовавший взрыв произошли в складском помещении, сооружённом из металла и сэндвич-панелей. В результате пожара и взрыва металлические конструкции склада деформировались и обрушились.

По данным комиссии, на складе, где произошёл пожар, хранилось большое количество химических веществ, строительной и другой продукции «вперемешку и без соблюдения установленных требований».

«В результате химических исследований, проведённых на основе проб, взятых с места происшествия, было обнаружено наличие таких химических веществ, как полиэфиры, ксилол, углеводороды, гидроксид натрия, перекись водорода, этиленгликоль и высокомолекулярные эфиры карбоновой кислоты. Эти вещества являются компонентами хранящихся на складе перекиси водорода, алкидной смолы, алкилбензолсульфокислоты, латекса, полиэфирной смолы, каустической соды и лакокрасочной продукции и считаются пожаро- и взрывоопасными», — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия выяснилось, что рядом с местом хранения перекиси водорода хранились обои и другие легковоспламеняющиеся материалы. Взрыв произошёл из-за взаимодействия хранящихся на складе химических веществ и материалов и «химического самовозгорания», говорится в сообщении.

По данным комиссии, на территории склада, где произошёл взрыв, хранилось большое количество товаров 12 компаний-арендаторов. Сейчас проводится несколько видов экспертных исследований (судебно-химических, пожарно-технических, взрывотехнических, товаротехнических и других), поэтому «требуется некоторое время, чтобы прийти к окончательным выводам о причинах взрыва, а также о размере причинённого ущерба».

Для предотвращения подобных ЧП сейчас министерства и ведомства проводят проверку химических веществ, легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов, хранящихся на других производственных предприятиях и складах страны.

Как сообщалось ранее, Следственный департамент МВД Узбекистана возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека и иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению, в рамках уголовного дела заключены под стражу 4 человека и ещё к 1 подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.