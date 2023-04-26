Во вторник, 25 апреля, в Ташкенте открылись пять новых станций надземной Кольцевой линии метро. Она продлена почти на 8 км до массива Строитель. Как и все остальные станции, новые пока имеют номерные обозначения, кроме одной — «Паралимпийское движение».

Открытие участка знаменует завершение второго этапа строительства линии. Общая протяжённость столичного метрополитена превысила 70 км.

Пока на линии курсируют 8 составов, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев. По его словам, в этом году должны прибыть 14 новых составов, которые распределят по всей системе метрополитена в зависимости от загруженности участков.





25 апреля табло с нумерацией станций в некоторых вагонах работали с помехами: по прибытии на следующую станцию её номер на табло не менялся. Поэтому название объявлял машинист по громкоговорителю.

Станция 12.



Дизайн новых станций надземного метро идентичен друг другу и ранее открытым станциям Кольцевой линии и Сергелийского участка Чиланзарской линии. Лишь скамейки на станциях незначительно отличаются друг от друга.

Станция 11.



Исключением стала станция «Паралимпия харакати» («Паралимпийское движение») — единственная, у которой есть название.





На станции установлены LED-мониторы. Часть вестибюля над эскалаторами украшают мозаики, а вдоль них есть тематическое оформление.

Вход в вестибюль этой станции также отличается. Можно было ожидать, что вход на станцию будет без ступеней и с автоматическими дверьми, но этого нет. Для людей с инвалидностью предусмотрен лифт в 100 м от основного входа.

Для сравнения вестибюли других станций оформлены иначе.

На станции «Паралимпийское движение» есть и другие детали.

Уголок с историей паралимпийского движения Узбекистана.





Дизайн этой станции в том числе является навигацией. Пассажиры могут быть в наушниках или слабослышащими, поэтому не смогут ориентироваться по звуку. Люди также могут находиться далеко от табло, либо табло могут не работать. В этом случае дизайн станций служит визуальным топомнимом, как и на станциях подземного метро.

К примеру, вы можете не слышать и не видеть на табло, что приехали на станцию «Пахтакор» или «Хамида Алимджана», но постоянные пассажиры узнают место по характерному дизайну, мозаике, лепнине, люстрам.

На мониторах с изображением карты метро в вагонах новые станции к открытию участка отобразить не успели.





Дежурные на станциях рассказали «Газете.uz», что в часы пик поезда курсируют с интервалом 8−9 минут, а в другие часы — 12 минут. Лифты в первый день работали.





Строительство двух станций на участке «Строительный (станция 12) — Кипчак (станция 5 Сергелийской ветки)» продолжается. Протяжённость участка составит около 4 км.





Сейчас на этом отрезке курсируют метробусы по маршруту М-1. Интервал их движения синхронизирован с поездами метро. Автобусы дожидаются прибытия составов на конечные станции, а затем развозят пассажиров на Кольцевую линию или Сергелийскую ветку, рассказал водитель метробуса Тимур Мамаев.

Автостанция «Кипчак».

Автобусы останавливаются на всех остановках между этими станциями. Режим работы маршрута М-1 — с 5:00 до 23:00. Всего на маршруте два 18-метровых автобуса-«гармошки». Их вместительность составляет 140 пассажиров.





«Людей пока немного. Один-два пассажира, — отметил Тимур Мамаев. Время было послеобеденное. — Маршрут будет работать, пока [ещё две станции] не откроются».





Поскольку многие пассажиры метро не знают о метробусах, водители подъезжают прямо к Станции 12. Сама остановка находится за станцией — при выходе из метро её не видно. На станции «Кипчак» автобусы ждут на остановке.





Станция 14 Кольцевой линии станет пересадочной на станцию 5 («Кипчак»). Переход будет служить в том числе надземным пешеходным переходом, сообщил телеканалу «Узбекистан 24» главный инженер проектов института «Боштранслойиха» Бекзод Рузиев.