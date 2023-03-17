Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Даулетбая Разова на заседании 17 марта огласил приговор в отношении 39 обвиняемых по второму процессу о событиях в Нукусе в июле прошлого года, сообщила пресс-служба Верховного суда. «Газета.uz» писала о статьях, по которым обвинялись 39 подсудимых, содержании озвученных обвинений и сроках, которые запросило гособвинение.

Приговоры





Суд признал Ислама Полатова (1999, безработный) виновным по части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Полат Есенгельдиев (1989, кондуктор вагона «Узбекистон темир йўллари») признан виновным по части 3 статьи 244 УК и пункту «а» части 3 статьи 244−1 УК и осуждён на 6 лет лишения свободы.

Камал Ешжанов (1999, безработный) и Исламбек Аитмуратов (1993, осмотрщик вагонного депо «Кунград») по части 3 статьи 244 УК получили по 6 лет лишения свободы.

Нурсултан Байлепесов (1993, водитель) и Алпамыс Жумабеков (1994, сезонный работник) признаны виновными по части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 247 через статью 28 УК (соучастие в незаконном завладении огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения) и получили по 6 лет лишения свободы.

Даулеткелди Надирбаев (1988, юрист Тахтакупырского филиала Народного банка), Адилбек Сариев (1985, наёмный работник), Конгратбай Бекполатов (1985, водитель компании «Берди-Транс»), Руслан Баимбетов (1988, водитель компании «Давлет Транс»), Куанышбай Бахиев (1988, индивидуальный предприниматель), Ислам Сапаров (1989, индивидуальный предприниматель), Заирбек Пиржанов (1986, водитель президентской школы), Рахимжан Жумабаев (1992, водитель такси), Айдос Есемуратов (1993, безработный), Куанышбай Бегалиев (1989, водитель компании «Транс йўл курилиш»), Манас Рахманов (1993, торговый агент кодитерского предприятия «Зарканд») признаны виновным по части 3 статьи 244 УК и получили по 7 лет лишения свободы.

Нусрет Бауетдинов (1970, безработный) признан виновным по части 3 статьи 244 УК и осуждён на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Нурсултан Дуйсенбаев (1998, сезонный работник) признан виновным по части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 247 через статью 28 УК и осуждён на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Рустам Досымбетов (1985, безработный), Нуратдийин Хабипов (1992, военнослужащий Нукусского городского охранного отдела Национальной гвардии) и Замирбек Таджимуратов (1988, безработный) признаны виновными по части 3 статьи 244 УК и осуждены на 8 лет лишения свободы.

Азамат Алланазаров (1997, водитель такси) признан виновным по части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 247 УК (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения) и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Асылбек Омирзаков (1991, индивидуальный предприниматель) признан виновным по пунктам «а, «в» части 2 статьи 166 (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 244 УК и осуждён на 8 лет лишения свободы.

Шарапат Аширбеков (1979, безработный) признан виновным по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК и осуждён на 8 лет лишения свободы.

Дауранбек Раманов (1996, безработный) признан виновным по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК и осуждён на 9 лет лишения свободы.

Омирбек Курбанов (1986, индивидуальный предприниматель) признан виновным по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК и осуждён на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Оралбай Досназаров (1977, адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги») признан виновным по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК и осуждён на 11 лет лишения свободы. Согласно обвинению прокуратуры, 27 июня он «провёл встречу адвокатов на тему несогласия с предложенными изменениями в Конституцию Республики Узбекистан в гостинице „Ташкент“ в Нукусе и при задержании Даулетмурата Таджимуратова 1 июля 2022 года собрал участников массовых беспорядков у следственного изолятора №2 и, возглавив их, требовал освобождения Даулетмурата Таджимуратова».

Сроки начинают исчисляться со дня отбывания наказания, при этом 1 подсудимый приговорён к отбыванию наказания в колонии строгого режима, 27 — общего режима.





Алымбай Мырзамбетов (1979 года рождения, безработный), Муратбай Пирлепесов (1978, индивидуальный предприниматель), Алйшер Шарапов (1989, наёмный работник), Онгарбай Мамутов (1966, лицо с инвалидность 2-й группы), Тимурбек Исмаилов (1997, учитель 12-й школы), Расул Султаниязов (1990, работник компании"Trans Less), Абзал Наурызбаев (1996, студент Каракалпакского государственного университета), Нурмухаммед Генжебаев (2004, безработный) и Амантай Сейтмуратов (1976, безработный) по части 3 статьи 244 УК получили по 5 лет ограничения свободы.

Журналисты Абдималик Хожаназаров (1974, главный редактор газеты «Ел хызметинде») и Есимкан Канаатов (1981, корреспондент газеты «Ишонч», бывший корреспондент УзА) по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК получили по 5 лет ограничения свободы.

Тем, кто был приговорён к ограничению свободы, был сделан вычет из наказания, назначенного, и они были освобождены из-под стражи в зале суда.

С Досымбетова, Алланазарова, Дуйсенбаева, Байлепесова, Жумабекова, Бекполатова, Баимюетова, Бахиева, Сапарова, Хабипова и Пиржанова сняли обвинение по пункту «а» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое двум или более лицам), поскольку «эти действия охвачены в части 3 статьи 244 УК». С Есенгелдиева же снято обвинение по пункту «г» части 3 статьи 244−1 УК, поскольку оно не нашло подтверждения.





Суд также постановил взыскать с подсудимых в солидарном порядке материальный ущерб в размере более 6,5 млрд сумов и направить арестованное в рамках уголовного дела имущество, принадлежащее подсудимым, на возмещение этого ущерба.

Напомним, обвинение просило 37 обвиняемым по этому делу от 5 до 12 лет лишения свободы и только 2 подсудимым — ограничение свободы. Один из адвокатов сообщал, что несмотря на опровергающие факты защиты, все статьи обвинения прокуратуры остались без изменений.

В конце января суд огласил приговоры 22 обвиняемым по первому делу о событиях в Нукусе: основной обвиняемый Даулетмурат Тажимуратов был осуждён на 16 лет. Лолагул Каллыханова получила 8 лет условного срока. Она вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым была освобождена из зала суда.