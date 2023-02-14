Турция получила от Узбекистана 170 тонн гуманитарной помощи, которую направило как правительство, так и сами узбекистанцы, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Гуманитарную кампанию инициировали фонд «Будущее молодёжи» при Торгово-промышленной палате Узбекистана, Узбекско-турецкая бизнес-ассоциация (UTİD), Совет по внешнеэкономическим связям (DEİK), узбекское отделение турецкой Ассоциации промышленников и предпринимателей (MÜSİAD). «Газета.uz» рассказывала, как проходит сбор помощи от жителей Узбекистана, организованный посольством Турции.

В числе гуманитарной помощи, отправленной в Турцию, — 45 тонн медикаментов и предметов медицинского назначения, 8 тонн продуктов питания, 90 тонн вещей: одежды, обуви, одеял, спальных мешков, детских подгузников и средств гигиены. Отправлено также 130 генераторов, 700 электрических обогревателей и других необходимых предметов.

Гуманитарный груз доставлен в различные регионы Турции 6 грузовыми самолётами и 7 фурами.

Продолжается также сбор финансовой помощи. Информацию о сборе средств, который ведёт Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), опубликовал Центральный банк Узбекистана.

В регионах страны, пострадавших от землетрясения, узбекистанские повара раздают двухразовое питания на 5000 человек.

В зоне бедствия работают 100 спасателей и 71 медик из Узбекистана, помогают также волонтёры Узбекской ассоциации культуры, исследований и солидарности в Стамбуле.

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов. Число погибших в результате этого превысило 31,6 тысячи человек.