Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Елубая Абибуллаева на заседании 31 января огласил приговор в отношении 22 обвиняемых, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Приговоры

Саламат Калилаев (1976 г р.) признан виновным по части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорён к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С учётом нахождения под домашним арестом срок сокращён до 2 лет 5 месяцев и 26 дней.

Прокурор просил назначить 3 года ограничения свободы.

Бердах Генжебаев (1996 г. р.) признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 164 (разбой по предварительному сговору группой лиц) и пункту «а» части 2 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), совершенные в отношении паспорта или идентификационной ID-карты, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности) УК.

Суд приговорил его к 5 годам ограничения свободы и отменил меру пресечения «домашний арест». С учётом нахождения под домашним арестом срок сокращён до 4 лет 10 месяцев и 11 дней.

Прокурор запрашивал ограничение свободы на 3 года.

Нурлан Султамуратов (1998 г. р.) признан виновным по части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) УК и приговорён к 3 годам лишения свободы. Прокурор запрашивал 5 лет лишения свободы.

По этой же статье (часть 3 статьи 244 УК) приговорены:

Полат Нурниязов (1986 г. р.) — к 4 годам лишения свободы;

(1986 г. р.) — к 4 годам лишения свободы; Кахарман Сейтимов — к 5 годам лишения свободы,

— к 5 годам лишения свободы, Саиыпназар Калимов (1980 г. р.) и Арсылан Темирханов (1986 г. р.) — к 6 годам лишения свободы;

(1980 г. р.) и (1986 г. р.) — к 6 годам лишения свободы; Амирбек Адилбеков (1993 г. р.) — 7 годам лишения свободы.

Бывший начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, сын первого и единственного президента Каракалпакстана Даулетбая Шамшетова Полат Шамшетов (1977 г. р.) признан виновным по части 3 статьи 244 УК и приговорён к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности, в том числе в органах внутренних дел, на 3 года.

Блогер и учредитель сайта Ayama.uz Бахтияр Кадирбергенов (1986 г. р.) признан виновным по части 3 статьи 244 и пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) УК и приговорён к 7 годам лишения свободы.

Глава фермерского хозяйства «Келешек учун» Саидабулла Медетов (1989 г. р.) и пенсионер Нурлан Найыпов (1968 г. р.) признаны виновными по части 3 статьи 244 и пунктам «а, г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) УК. Суд приговорил каждого из них к 7 годам лишения свободы.

Преподаватель Каракалпакского государственного университета Разбек Бекмуратов (1992 г. р.) признан виновным по части 3 статьи 244, пункту «а» части 3 статьи 247 (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения) УК и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Безработный Султанбек Каипов (1992 г. р.) признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 104, части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 244−1 УК и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Директор ООО «Кораузак Сохиб» Даулетмурат Жиемуратов (1983) оправдан по части 4 статьи 159, но признан виновным части 3 статьи 244 УК и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Байрам Сейтниязов (1967) признан виновным по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» статьи 244−1 УК и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Аллабай Токимбетов (1973) признан виновным по части 3 статьи 244 УК и приговорён к 8,5 годам лишения свободы.

Суд установил, что сроки наказания осуждённых к лишению свободы исчисляются со дня их заключения под стражу.

Слева направо: Азамат Нуратдинов, Ахмет Сметуллаев и Азамат Турданов.

Бывший учитель школы №9 в Муйнакском районе и блогер Азамат Нуратдинов признан виновным по части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 244−1 УК и приговорён 5 годам ограничения свободы. С учётом нахождения под стражей срок сокращён до 4 лет 5 месяцев и 17 дней.

Бывший тренер детской и юношеской спортивной школы в Чимбайском районе Ахмет Сметуллаев (1993) оправдан по части 4 статьи 159 УК, но признан виновным по части 3 статьи 244 УК, за что получил 5 лет ограничения свободы. За вычетом времени нахождения под домашним арестом срок сокращён до 4 лет 5 месяцев и 8 дней.

Азамат Турданов (1984), бывший директор Нукусского колледжа олимпийского резерва, оправдан по части 4 статьи 159, но признан виновным по части 3 статьи 244 УК. За что получил 5 лет ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в течение трёх лет. За вычетом времени нахождения под домашним арестом срок сокращён до 4 лет 5 месяцев и 5 дней.

Судья отменил меры пресечения Нуратдинову, Сметуллаеву и Турданову и постановил выпустить их из-под стражи. Это решение вызвало аплодисменты и крики радости в зале суда.





Лолагул Каллыханова (1989), журналистка, учредитель сайта Makan.uz, признана виновной по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан) части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктов «а», «б», «г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).

Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С учётом нахождения Каллыхановой под стражей срок сокращён до 7 лет 5 месяцев 6 дней. Прокурор запрашивал 11 лет лишения свободы. Она также была освобождена из-под стражи в зале суда.





Даулетмурат Тажимуратов (1979 года рождения), адвокат бюро газеты «Эл хызметинде» («На службе народа») и бывший главный редактор газеты с аналогичным названием был признан виновным по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан), пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пункта «а, б, г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) Уголовного кодекса Узбекистана.

Судья приговорил его к 16 годам лишения свободы. Прокурор запрашивал 18 лет тюрьмы. Первые 2 года наказания подсудимый должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Обвинение в отношении Тажимуратова, Каллыхановой, Турданова, Сметуллаев и Джиемуратова по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам) УК снято из-за отсутствия доказательства вины, с Бекмуратова и Каипова снято обвинение по пункту «а» части 3 статьи 104, а Нуратдинова — по пункту «г» части 3 статьи 244−1.

Кроме того, с учётом возмещения 256 млн сумов из 6,8 млрд сумов ущерба, причинённого в результате совершенных преступлений, оставшиеся 6,5 млрд сумов будут взысканы с осуждённых в солидарном порядке, а с Тажимуратова также будут взысканы «расхищенные» 228 млн сумов. Имущество подсудимых, изъятое в рамках уголовного дела, будет направлено на возмещение ущерба.