На территории Международного делового центра Tashkent city 19 декабря состоялась церемония открытия монумента, символизирующего борьбу с коррупцией, сообщила пресс-служба главы государства.

В торжественной церемонии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

В мероприятии также участвовали помощник Генерального секретаря ООН Александр Зуев и официальные лица зарубежных стран.

Двенадцатиметровая прозрачная металлическая композиция в виде устремлённой вверх руки с раскрытыми пальцами означает честность и чистоту деяний и помыслов, абсолютное неприятие коррупции и призыв к странам всего мира объединиться в борьбе с ней.

Напомним, эмир Катара прибыл для участия в церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией.

Премия, учреждённая по инициативе эмира Катара, вручается ежегодно с 2016 года видным общественным деятелям, экспертам и журналистам в знак признания их усилий по противодействию коррупции на глобальном уровне. Ранее сообщалось, что в этом году церемония пройдёт в Ташкенте.