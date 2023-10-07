Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным 7 октября в Москве дал старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

На церемонии, проходившей в режиме телемоста, президент Узбекистана выразил признательность лидерам Казахстана и России за личную поддержку в воплощении этого проекта, сообщила пресс-служба главы государства.

Он поблагодарил специалистов, которые приняли участие в работах по организации поставок газа в кратчайшие сроки, реконструкции участков магистрального газопровода, модернизации компрессорных станций и строительстве новой газоизмерительной станции «Бейнеу».





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что запускаемый импорт российского газа в реверсном режиме имеет стратегическое значение для Узбекистана.

«Проект является прорывным шагом в обеспечении энергетической безопасности нашей страны, диверсификации гарантированных источников поставок „голубого топлива“, обеспечивает дополнительные объёмы для покрытия сезонных неравномерностей потребления, надёжного и бесперебойного снабжения населения газом и электричеством», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства выразил уверенность, что воплощение в жизнь этого масштабного проекта и его результаты послужат укреплению отношений трёх стран.





На церемонии запуска Владимир Путин отметил, что по газопроводу «Средняя Азия — Центр», построенному в 1960-е годы Узбекистан снабжал газом — порядка 80 миллиардов кубометров в год — сразу восемь республик СССР.

«Теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надёжно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана — и, отчасти, Казахстана», — сказал он.

«Узбекистанские друзья обратились к нам с просьбой наладить поставки газа в конце прошлого года. Мы на неё оперативно отреагировали, дали соответствующие поручения „Газпрому“, который вместе с партнёрами из Казахстана и Узбекистана отработал необходимые технические детали», — сообщил президент РФ.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории, в соответствии с которыми в ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 миллиарда кубометров газа в год (9 миллионов кубометров в сутки).