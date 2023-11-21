Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью у Ирана во втором матче второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Матч, прошедший 21 ноября на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 2:2.

Первыми счёт открыли иранцы — защитник Рамин Резаэян на 14-й минуте силой пробил с правого фланга, вратарь Уткир Юсупов совершил ошибку и не смог отразить удар. Второй мяч на 38-й минуте забил нападающий португальского «Порту» и Ирана Мехди Тареми, который вышел один на один с вратарём и был точен.

Узбекистанцы совершили камбэк во втором тайме. Сначала полузащитник Остон Урунов воспользовался неудачным пасом соперника и направил мяч в сетку ворот на 52-й минуте. Ближе к концу встречи нападающий Игорь Сергеев в течение минуты после выхода на замену сравнял счёт после навеса от Урунова на 83-й минуте.

В группе «Е» Иран сохранил первое место с 4 баллами. Узбекистан занимает второе место с 4 очками, следом идут Туркменистан и Иран (по 1 баллу), которые в параллельном матче сыграли вничью (2:2).

Таким образом, за 13 очных встреч национальная команда впервые забила два гола Ирану и первый гол в официальном матче с ноября 2012 года. В целом узбекистанцы одержали только одну победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Узбекистанцы забили 5 гола и пропустили 18 мячей.

Следующий матч Узбекистан проведёт против Сирии 13 января в рамках группового этапа Кубка Азии.

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