Президент Сингапура Халима Якуб с супругом Мохаммедом Абдуллой Альхабши во вторник прибыла с государственным визитом в Узбекистан.

Как сообщило УзА, в аэропорту Ташкента высокопоставленную гостью встретили заместитель премьер-министра Узбекистана Зулайхо Махкамова, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов и и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков.





Президентская чета прилетела из Астаны (туда тоже был совершён государственный визит) регулярным рейсом HY722 авиакомпании Uzbekistan Airways на самолёте Airbus A320.





Сразу по прибытии Халима Якуб посетила парк «Янги Узбекистон», где возложила цветы к подножию монумента Независимости.





В ходе визита, который продлится до 25 мая, она проведёт переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и другими официальными лицами, примет участие в открытии бизнес-форума двух стран и посетит Самарканд.

Визит Халимы Якуб в Узбекистан является ответным. В январе Сингапур с государственным визитом посещал Шавкат Мирзиёев.

Согласно Википедии, президент, премьер-министр и официальные лица Сингапура обычно путешествуют регулярными пассажирскими рейсами, в основном осуществляемыми национальной авиакомпанией Singapore Airlines или другими перевозчиками в зависимости от направления. При необходимости правительство Сингапура может воспользоваться самолётами вооружённых сил страны Airbus A330 MRTT и Fokker 50.

Первый премьер-министр Сингапура (1959−1990) Ли Куан Ю в своей книге «Сингапурская история: из „третьего мира“ — в „первый“» писал, что в отличие от лидеров ряда стран «третьего мира» (речь шла о 1970-х годах) предпочитал летать «обычными рейсовыми самолётами, что помогло Сингапуру сохранить статус государства „третьего мира“ на протяжении многих лет» и пользоваться соответствующими льготами для развивающихся стран.