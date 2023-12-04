Рекордсмен Узбекистана в полумарафоне (1:03:33) Шохрух Давлатов стал обладателем ещё одного национального рекорда и обладателем олимпийской лицензии, сообщила пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Узбекистана.

В испанской Валенсии на марафоне Valencia Marathon Trinidad Alfonso 3 декабря Шохрух Давлатов пробежал дистанцию за 2:07:02 (олимпийский норматив для участия на Олимпиаде в Париже 2024 — 2:08:10).

Предыдущий рекорд — 2:13:28 — принадлежал Владимиру Белобородову и был установлен 15 июня 1985 года на чемпионате СССР в Могилёве.

На финише Шохрух Давлатов показывал результат на 6 минут и 26 секунду выше прежнего национального рекорда Узбекистана.

Победителем стал Сисай Лемма (Эфиопия) с новым рекордом трассы — 2:01:48. На втором месте Александр Мутиссо (Кения) — 2:03:11. Третьим финишировал Давид Волде (Эфиопия) — 2:03:48. Шохрух Давлатов занял 18-место.

Среди женщин первые три места завоевали Воркнеш Дегефа — 2:15:51, Алмаз Аяна — 2:16:22 и Гивот Гебрекидан — 2:17:59, все — представительницы Эфиопии.