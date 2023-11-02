По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Франции Эммануэль Макрон приняли совместное заявление, сообщила пресс-служба главы государства.

Документом отмечается намерение двух государств повысить взаимоотношения на уровень стратегического партнёрства.

В совместном заявлении даётся оценка состоянию двустороннего сотрудничества и перспективам углубления межгосударственных связей в различных сферах, подтверждается желание сторон углублять взаимодействие в рамках международных организаций, а также совместно решать глобальные и региональные проблемы.

В присутствии президентов подписаны восемь двусторонних документов в сфере финансов, образования, культуры и других направлениях межгосударственного сотрудничества.

В частности:

межправительственное соглашение о создании и деятельности Французского альянса в Самарканде;

межправительственные финансовые протоколы по улучшению инфраструктуры питьевого водоснабжения Узбекистана (1 и 2 фазы);

протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о создании и деятельности Французского агентства развития и PROPARCO в Узбекистане;

декларация между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров;

протокол о сотрудничестве в области дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования;

декларация о сотрудничестве в области культурного наследия;

договорённость о сотрудничестве в области профессионального и технического образования.

Кроме того, в рамках визита подписаны декларации о сотрудничестве между Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и компаниями Suez и Bouygues.