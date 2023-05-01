Явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, который проводился в воскресенье, составила , согласно предварительным данным, 84,54%. Об этом на брифинге в понедельник сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Всего проголосовало 16 673 189 человек из 19 722 809 зарегистрированных избирателей.

90,21% избирателей проголосовали за изменение Конституции, 9,35% — против.

0,49% бюллетеней были признаны недействительными.

Источник: ЦИК.



К настоящему времени процесс подсчёта голосов на всех участках, в том числе 55 зарубежных, завершён, сказал председатель Центризбиркома.

Референдум прошёл в полном соответствии с международными стандартами и нормами, а также законодательством Узбекистана. Каждый избиратель имел право на свободное волеизъявление, отметил он.

Отдельные недостатки, не влияющие на итоговый результат референдума, были своевременно выявлены, в том числе благодаря вниманию СМИ и общественности, и устранены, заявил глава ЦИК.

Он добавил, что на некоторых участках были выявлены серьёзные нарушения. Это 226-й участок в Сырдарьинской области, 651-й участок в Ташкентской области, где нарушения выявлены в результате мониторинга ЦИК, а также 772-й участок Ташкента, о нарушениях на котором сообщили СМИ. Эти нарушения изучаются ЦИК совместно с ответственными ведомствами.

В целом, нарушения выявлены на 0,01% из всех избирательных участков, добавил Зайниддин Низамходжаев.

Журналист из Пакистана обратился с просьбой освободить из заключения женщину, которая накануне проголосовала два раза на одном из участков Ташкента (об этом писало издание «Хук»). Представитель ЦИК ответил ему, что данный случай не был подтверждён, нарушения не было.