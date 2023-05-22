Узбекистан представил проект «Unbuild Together: Archaism vs. Modernity» на открывшейся в Италии 20 мая 18-й Венецианской архитектурной биеннале. Выставка продлится до 26 ноября.

Проект сосредоточен вокруг изучения руин древних крепостей Каракалпакстана, наследия Хорезмской цивилизации и технологии изготовления традиционных кирпичей — основного строительного материала узбекской архитектуры.





Национальный павильон Узбекистана представляет собой построенные из кирпича стены с фрагментами из голубой глазурованной керамики. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, выступивший комиссаром павильона, привлёк в качестве куратора проекта французское архитектурное бюро Studio KO.

Как сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства, выставка посвящена различным горизонтам архитектурного наследия Узбекистана. Исследовательско-выставочный проект окунулся в прошлое в поисках необходимых инструментов для разработки мира завтрашнего дня и совместной перестройки современности.





В качестве исследовательского партнёра выступил Университет Аджу в Ташкенте. В январе в Узбекистане прошла серия семинаров, экскурсий и теоретических дискуссий с участием Studio KO и студентов и преподавателей вуза.

Благодаря теоретической работе и экспериментам Studio KO со студентами, переосмыслению способов изготовления кирпича, методов его строительства и типов отделки, было разработано пространственное решение Национального павильона Узбекистана, отметили в фонде.





Инсталляцию с использованием техники глазурования в сотрудничестве со Studio KO создал Абдулвахид Бухорий, мастер по голубой керамике Бухары. Используемая им техника была забыта более чем на сто лет и практически прекратила своё существование.

В рамках выставки показывается фильм режиссёра Эль Мехди Аззама, инженера по образованию, который изучал искусство кино в Марокко и Франции. Макет павильона, представленный здесь же, был изготовлен Мизой Муччарелли, главой макетной лаборатории в Dominique Perrault Architecture (Париж).





«В то время как мы смотрим в будущее, древнее наследие может помочь нам переосмыслить траекторию развития человечества и ту роль, которую архитектура играет в формировании нашей коллективной судьбы», — сказала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова.

«Изучая архитектурные останки прошлых обществ, мы можем получить представление о ценностях, верованиях и технологиях, которые сформировали те миры. Это, в свою очередь, может повлиять на наш собственный выбор дизайна и принятие решений по мере того, как мы работаем над созданием лучшего будущего», — добавила она.





«Благодаря этому проекту, переосмысляющему архитектуру древних крепостей и традиционное производство кирпича, мы надеемся вдохновить посетителей задуматься о том, как прошлое может влиять на настоящее и будущее. Узбекистан имеет долгую историю производства кирпича, а традиционный узбекский кирпич, изготовленный с использованием многовековых технологий, известен своей прочностью, устойчивостью и красотой. Эти кирпичи очень прочны и могут служить веками, что делает их отличным выбором для строительных проектов, требующих долговечности. Они также экологичны, так как изготавливаются из натуральных материалов и не требуют энергозатратных производственных процессов», — отметила Гаянэ Умерова.

«На биеннале мы также хотим обратиться к важной теме сохранения и защиты объектов культурного наследия во всём мире. Чтобы будущие поколения могли, изучая их, помнить свою историю и великие достижения своих предков», — сказала заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева, также посетившая открытие выставки.





Павильон Узбекистана выстраивает диалог с темой Венецианской биеннале этого года — «Лаборатория будущего», предложенной её куратором — ганско-шотландским архитектором и писательницей Лесли Локко.

«Газета.uz» публиковала интервью о проекте с одним из основателей Studio KO Оливье Марти.