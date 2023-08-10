Правительство Узбекистана постановлением от 9 августа утвердило наименования 19 станций надземных участков Ташкентского метрополитена, сообщает Министерство юстиции.

Из документа также следует, что надземная кольцевая линия «Дустлик — Куйлюк» получила название «Узбекистон мустакиллигининг уттиз йиллиги» («30-летие независимости Узбекистана».

С момента своего открытия все станции были безымянными и имели только цифровое обозначение: станция 1, станция 2 и так далее, причём станции 1−5 были и на кольцевой линии, и на Сергелийском участке Чиланзарской линии. Это создавало неудобства и вызывало вопросы.

В декабре прошлого года хокимият Ташкента принимал предложения от горожан по наименованию 19 станций на сайте Geonom.tashkent.uz. От 458 граждан поступило 1943 предложений. Затем рабочая группа Министерства транспорта утвердила варианты названий для онлайн-голосования. Голосование прошло в апреле. Окончательное решение правительство приняло на основании заключения республиканской комиссии и государственной экспертизы.

Станции кольцевой линии

Станция 1 — Технопарк

Станция 2 — Яшнабад

Станция 3 — Тузель

Станция 4 — Олмос

Станция 5 — Рохат

Станция 6 — Янгиабад

Станция 7 — Куйлюк

Станция 8 — Матонат (в переводе — стойкость, предлагался вариант «Паралимпийское движение»)

Станция 9 — Киёт

Станция 10 — Толарик

Станция 11 — Ханабад

Станция 12 — Курувчилар (Строителей)

Станция 13 — Турон

Станция 14 — Кипчак

Станции Сергелийского участка

Станция 1 — Чоштепа

Станция 2 — Узгариш

Станция 3 — Сергели

Станция 4 — Янгихаёт

Станция 5 — Чинор

Отметим, что некоторые из названий в ходе голосования не звучали.

О том, какие названия предлагались и как проходило обсуждение, читайте в материалах по теме ниже.

Источник: Минюст.