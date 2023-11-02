Президент Шавкат Мирзиёев вечером 1 ноября в Самарканде встретил президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

«Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду», — сказал лидер Узбекистана. В ответ Макрон заявил: «Я же обещал… И вот друзья встретились».

Лидер стран совершили прогулку по ночному Самарканду, посетили архитектурный ансамбль Регистан, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Все дороги [ведут] в Самарканд», — сказал Шавкат Мирзиёев с улыбкой.

Затем президенты посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шёлковый путь».

Основные мероприятия визита, в том числе переговоры на высшем уровне, состоятся 2 ноября.

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франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон

франция, шавкат мирзиёев, эмманюэль макрон