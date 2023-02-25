Отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана утром 25 февраля вернулся из Турции, куда был направлен 7 февраля для помощи в поисково-спасательной операции после разрушительного землетрясения. В аэропорту Ташкента спасателей встретили министр по чрезвычайным ситуациям и другие официальные лица, а также родные, представители СМИ и общественности.

Численность поисково-спасательного отряда Узбекистана составила 100 человек. Он работал под командованием начальника управления МЧС Хуршида Сотиева.

Прибыв в город Газиантеп ранним утром 7 февраля, отряд был доставлен в города Овакент и Жумабазар, находящиеся вблизи административного центра провинции Хатай, где проживает диаспора этнических узбеков.

В ходе поисково-спасательной операции была задействована спецтехника и кинологические расчёты МЧС, которые были привезены на место работ вместе со спасателями.

По данным пресс-службы МЧС, за две недели спасательной операции узбекистанские спасатели извлекли из-под обломков зданий 18 человек живыми и свыше 190 тел погибших.

В течение этого времени по поручению президента Узбекистана в зону стихийного бедствия было также направлено 6 партий гуманитарного груза — медикаменты, одеяла, палатки и другие средства первой необходимости.





8 февраля в провинцию Хатай был также направлен самолёт Министерства обороны Узбекистана с военными медиками, в задачу которых вошло развёртывание военно-полевого госпиталя с целью оказания помощи местным жителям.

В эпицентре стихийного бедствия также побывал и. о. министра иностранных дел Бахтиёр Саидов, который посетил лагерь узбекистанских спасателей.