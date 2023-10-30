Узбекистан занял восьмое место по итогам Параазиатских игр, которые прошли 22−28 октября в китайском Ханчжоу.

Национальная команда завоевала 79 медалей — 25 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых. По данным Национального олимпийского комитета, этот результат стал лучшим по количеству медалей в истории Параазиады.





В первую тройку призёров вошли Китай — 521 медаль (214−167−140), Иран — 131 медаль (44−46−41), Япония — 150 (42−49−59).

На предыдущих Играх 2018 года в Индонезии Узбекистан получил 75 медалей, включая 33 золотых, но занял шестое место. На Параазиатских играх 2014 года в Южной Корее команда заняла пятое место (31 медаль: 22−5−4), а на первых Играх 2010 года в Китае — 18-е место (1−2−3).

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