Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе в интервью изданию Championship.asia высказался о проблемах в олимпийском городке во Франции. По его словам, «сложностей в городке хватает».

«Каждый день что-то происходит с тех пор, как мы прибыли в олимпийский городок. Это касается и вопроса с помещением, и с тем, как добраться на тренировку и вернуться оттуда: то автобус не приезжает [вовремя], то автобусы сбиваются с пути. Мы тратим много времени в поездках на тренировки и обратно. Такие проблемы есть не только у нас, но и у других команд», — сказал специалист.

Тимур Кападзе отметил наличие «некоторых проблем» в организации соревнований.

«Оказывается, вы здесь думаете не только о футбольных тренировках. Есть и другие вопросы, о которых надо думать. Когда мы приехали в первый день, нас заселили, но на следующий день нас попросили освободить помещение, сказав, что эти номера не для нас. Были тренеры, которые перешли в другой корпус. Каждый день происходят определённые ситуации. Мы все вместе пытаемся выходить из них», — заявил главный тренер.

Наставник сборной отметил, что эти «мелочи» также мешают подготовке к игре.

«Команды, проводящие футбольные матчи в других городах, останавливаются в гостиницах, у них нет таких проблем, как у нас. Жизнь в олимпийском городе имеет свои трудности. По словам наших соотечественников, Олимпиада в Токио прошла гораздо более организованно. На Азиатских играх, где мы участвовали, таких случаев мы также не наблюдали. Что бы ни случилось, мы продолжим подготовку к следующим встречам», — подчеркнул Кападзе.

Для подготовки к матчу второго тура олимпийская сборная 25 июля отправилась из Парижа в Нант, где 27 июля сыграет с Египтом (в 20:00 по Ташкентскому времени).

Впервые в истории от Узбекистана на Олимпиаду прибыли 90 атлетов сђ 75 путёвками по 19 видам спорта. На предстоящих Играх узбекистанцы дебютируют в таких видах спорта, как футбол, стрельба из лука, прыжки в воду и женская борьба. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.