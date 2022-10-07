Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября на совещании в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области в очередной раз заявил, что с поправками в Конституцию торопиться не нужно.

Напомнив, что до 1 августа поступило свыше 150 тысяч предложений о поправках, он сказал: «Это свидетельствует о том, что наши люди не равнодушны к завтрашнему дню».

«Учителя, учёные, предприниматели, ветераны, старейшины и так далее — каждый по своему направлению говорит о том, чтобы их защищал закон, Конституция, независимо от того, какой будет руководитель в обществе. Поэтому [конституционная] комиссия после 1 августа, когда завершилось обсуждение [проекта поправок], продолжает работу. После этого тоже поступило около 2500 предложений», — заявил он.

Чтобы создать «совершенную и народную» Конституцию, «не нужно торопиться», подчеркнул глава государства. Ранее он уже не раз заявлял, что обновлённый документ должны принять «без спешки, глубоко подумав, посоветовавшись с нашим народом».

«Моё предложение — не нужно торопиться. 150 тысяч человек… Когда они в будущем начнут давать свои предложения по инициативам? Например, по открытому бюджету люди ведь научились голосовать? Если есть справедливость, в обществе происходят изменения. Никто же не вмешивается [в этот процесс]. А теперь представьте, если все выделяемые средства будут выноситься на открытый бюджет и люди будут голосовать, как бы мне было хорошо. Было бы в 10 раз больше справедливости, в 15 раз больше денег было бы сэкономлено», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев повторил, что при необходимости поправки будут «ещё раз согласованы с населением», чтобы «люди приняли Конституцию как свою».

«Нужно ответить людям касательно 150 тысяч предложений: что правильно или неправильно, это мы примем, а это — нет, почему это примем или почему не будем принимать. Наступает такое время, чтобы люди говорили: „Меня тоже услышали“. Я думаю, будем правильным не торопиться», — подчеркнул он.

Народное обсуждение поправок в Конституцию было завершено 1 августа. На обсуждение сначала было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени было мало, и добавили ещё 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение ещё на 15 дней.

После завершения народного обсуждения конституционная комиссия сообщила, что ответственные комитеты Законодательной палаты «продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта». Комиссия время от времени сообщает о планируемых изменениях в отдельные статьи, но полностью открытым этот процесс назвать нельзя.

Впервые о необходимости реформы Конституции в инаугурационной речи в ноябре прошлого года заявил президент, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки к 30-летию Конституции — к 8 декабря 2022 года.