Примечание: В материале вместо имён подсудимых используются инициалы, поскольку суд удовлетворил ходатайство адвокатов о том, чтобы лица подсудимых не показывались в СМИ, а их имена не назывались. Ранее мы писали, что адвокаты обвинили некоторые СМИ в нарушении принципа презумпции невиновности. Суд также запретил вести онлайн-трансляцию процесса. Отметим, что имена подсудимых имеются на сайте Верховного суда.

Бывший сотрудник Агентства по развитию фармацевтической отрасли Н. М. на заседании Ташкентского городского суда по уголовным делам 18 августа выступил по делу, связанному со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech. Об этом сообщает «Дарё».

Подсудимый дополнил историю о взятке на 33 тысячи долларов. На прошлом заседании директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар (Singh Ragvendra Pratar) признал, что дал такую сумму за прекращение инспекционной проверки предприятия Marion Biotech PVТ. Ltd (Индия), которая в итоге зарегистрировала препараты «Кураракс 200» и «Кураракс 400» (она также производит «Док-1 Макс», «Амбронол» и другие).

«В середине или конце июля 2022 года я зашёл в рабочий кабинет моего коллеги, первого заместителя руководителя А. А. Мой коллега рассказал мне о полученных им поручениях от тогдашнего руководителя Агентства по развитию фармацевтической сети С. К. Среди этих поручений было задание снять два предприятия с [инспекционной] проверки, и он указал, что необходимо выполнить эту работу», — заявил Н. М.

По его словам, он удивился и уточнил, действительно ли поступило такое поручение от главы Фармагентства. В ответ А. А показал переписку с руководителем через Telegram.

«В поручении были указаны названия двух фирм. После этого А. А. вызвал секретаря экспертного совета У. Т. и сообщил о поручении руководителя. Затем он вышел из комнаты, сказав, что должен уточнить у самого руководителя, дал ли он такое задание», — добавил он.

Подсудимый упомянул, что во время предварительного следствия У. Т. был на приёме у бывшего руководителя Фармагентства и удостоверился, что было строгое поручение отменить проверки этих двух компаний.

Бывший глава Агентства по развитию фармотрасли С. К. опроверг эти обвинения и заявил, что мог подписать документ об отмене инспекционной проверки, не зная его содержания.

«Ежедневно мне представляли на подпись 15−20 документов. Возможно, этот документ также был среди них и я неосознанно его подписал», — заявил экс-глава агентства.

Он также рассказал, что после смерти 14 детей от препарата «Док-1 Макс» в Самарканде сироп протестировали на мышах, чтобы проверить уровень токсичности препарата.

«Это было в декабре 2022 года. Я тогда был в командировке в Шымкенте. Мне в Telegram пришло сообщение от начальника отдела Министерства здравоохранения, в котором говорилось, что в Самарканде погибли дети после применения лекарства. Я переслал сообщение своему первому заместителю А. А. и сказал, чтобы сотрудники филиала в Самарканде изъяли препарат из всех аптек вокруг больницы, где погибли дети, и отправили его в нашу лабораторию в Ташкенте», — рассказал С. К.

По его словам, через пять часов вышли результаты анализов. У сиропа «Док-1 Макс» не выявили проблем по нормативным документам.

«Мы начали проверять аптеки и забирать обратно сиропы. С одной стороны, я обрадовался, когда сказали, что у „Док-1 Макс“ нет проблем. С другой стороны, есть проблема — наблюдалось отравление. Возможно, это было связано с неправильным применением, может быть, это реакция из-за одновременного применения с другим лекарством. Поэтому я дал этот сироп животным и провёл проверку. Но мыши, которым дали этот сироп, тоже погибли, и был сделан вывод, что в сиропе есть яд», — цитирует его слова «Дарё».

По словам бывшего чиновника, он поговорил со своим коллегой в Министерстве здравоохранения Индии и сообщил о произошедшем, чтобы направили письмо производителю лекарства. Также сотрудники агентства начали изымать лекарства со всех аптек в Узбекистане.

Суд обратил внимание, что показания подсудимой Н. М. на заседании отличаются от тех, что она дала во время следствия. Она сообщила, что во время следственных действий на неё оказывали психологическое давление.

«Я впервые участвую в таком следствии. Меня не пытали, но со мной обращались грубо. Это были не следователи, а представители оперативных служб… Крики — это тоже психологическое давление на женщину», — заявила подсудимая.

Судья попросил её поговорить с адвокатом и сообщить суду, если было давление, чтобы суд мог изучить этот факт. Судья Муса Юсупов также предложил подсудимой сменить адвоката, который также выступает защитником директора Quramax, из-за противоречий в показаниях. Она согласилась с тем, чтобы адвоката отстранили и предоставили защитника со стороны государства.