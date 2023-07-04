В центре Ташкента приступили к сносу бывшего здания Службы национальной безопасности Узбекистана. Подготовка к сносу велась последние месяцы — в здании были сняты окна и разобраны внутренние конструкции.

Здание было построено в 1950-х годах. Сначала здесь была Центральная городская поликлиника МВД, затем располагался КГБ Узбекской ССР, потом — Служба национальной безопасности. В 2018 году СНБ была преобразована в Службу государственной безопасности и переехала на новое место.

«Газета.uz» писала, что в октябре 2020 года президент Узбекистана подписал указ о реализации частному сектору 15 объектов, находящихся в государственной собственности, включая бывшее здание СНБ. В июне 2021 года здание за 210 млрд сумов приватизировала компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИДа Узбекистана Данияр Камилов.

Этой весной стало известно, что Metropol Group подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии на месте здания отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent высотой 22 этажа. Открытие отеля планируется в 2026 году.

До лета 2021 года здание было в Национальном перечне объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана.

Фото

Источник: Проект Tashkent Retrospective.

Фото из Facebook-группы «Ташкент строится».



Март 2023 года. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Апрель 2023 года. Фото: Азамат Атаджанов / «Газета.uz».

Май 2023 года. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Июль 2023 года. Фото: Миролим Исажонов / «Газета.uz».