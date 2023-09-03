Публичное открытие Республиканской детской библиотеки в центре Ташкента состоялось в последний день лета. Реставрационные работы по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects длились с 2020 года («Газета.uz» делала подробное интервью о реконструкции здания с главой бюро Любовью Леонтьевой).

История библиотеки

Здание построено в конце XIX века предпринимателями из Коканда братьями Вадьяевыми. Вскоре после его постройки семья продала особняк, где впоследствии расположились Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку. В 60-х годах прошлого века отдел юношеской библиотеки имени Алишера Навои переехал в библиотечное помещение дома Вадьяевых. Впоследствии здание полностью отдали под Республиканскую детскую библиотеку.





В ходе реставрации конструкцию здания усилили, удалили наслоения эпох на фасаде и в интерьерах, расчистили лепнину и паркет в большом зале, отремонтировали подвальные помещения и создали новые зоны для времяпровождения посетителей.





«Мы постарались максимально сохранить историческую атмосферу здания, создав современное общественное пространство, которое объединяет в себе всё необходимое для развития творческих и интеллектуальных способностей детей и молодёжи, — сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова. — Уверена, что библиотека станет местом совместных открытий, приключений и даст новые возможности для досуга и обучения».





Реконструкция минимально затронула сохранившиеся элементы интерьера и планировку, придав им более свежий и ухоженный вид. Так, главный читальный зал с рельефными потолком и стенами светло-бирюзового цвета стал гораздо светлее и просторнее. При входе появились настенные пейзажи. По словам главного архитектор проекта реконструкции библиотеки и руководителя Ludi Architects Любови Леонтьевой, панно обнаружились в ходе реконструкции под многочисленными слоями краски.





«Реставраторы относят эти росписи к 60-м годам ХХ века. Были внутренние небольшие дебаты по поводу того, что же с ними делать, поскольку это достаточно современные росписи. Но с другой стороны, 60-е годы ХХ века ещё через небольшое количество времени станут для нас уже столетней историей. Поэтому решили отреставрировать их и показать посетителям, потому что это интересная находка», — сказала Любовь Леонтьева.

Любовь Леонтьева.



Ещё одним элементом декора выступает найденный в зоне коворкинга старинный камин. Другим скрытым сокровищем библиотеки были колонны конца XIX века. В ходе реконструкции их случайно нашли за кирпичной кладкой одной из стен. Теперь они украшают проход в зал для публичных выступлений.





Другие помещения библиотеки, лишённые исторического наследия, после ремонта кардинально изменились. Дизайн читальных залов выполнен в современном стиле. Они обставлены оригинальной мебелью.





Здесь гармонично расположились антресоль с игровой зоной, книжные стеллажи, удобные парты, сидячие места, шкафы для хранения различных вещей. Появились модули для прослушивания лекций, чтения, отдыха, кабинки для индивидуальной работы с видео и аудио-контентом.





В хорошую погоду почитать можно в беседках во внутреннем дворике библиотеки. Его центральную часть занимает амфитеатр. Администраторы планируют проводить здесь публичные выступления, концерты и кинопоказы под открытым небом.





«Детская библиотека 60-х годов прошлого века, которую знают и помнят ташкентцы, превратилась из закрытого сообщества в открытое доступное пространство, где любое буйство фантазии найдёт отклик. Каждый сантиметр интерьера использован так, чтобы вместить как можно больше литературы и сформировать удобные места для работы с ними. Помимо традиционной читательской функции, в библиотеке находится множество возможностей для получения дополнительного образования и культурного развития. Библиотека стала городской гостиной, куда люди могут приходить не только за книгами, но и общением», — отметила Любовь Леонтьева.

Все площадки библиотеки стали многофункциональными. Посетители могут поработать в коворкинг-пространстве и студии цифрового контента. Появились игровые, компьютерные и музыкальные классы, а также мини-столовая и информационно-досуговый зал, который здесь называют «залом-трансформером», поскольку его можно использовать для проведения различных мастер-классов и других занятий.





«Это место общения, встреч, формирования новых сообществ. Коворкинги могут трансформироваться по желанию сотрудников библиотеки в зависимости от программы мероприятий: различные культурные события, лекции. Здесь можно заниматься музыкой — для этого тоже есть специальное оборудование и помещение. По сути библиотека сделана таким образом, что есть бесконечная возможность различным образом наполнять и программировать помещения», — рассказала Любовь Леонтьева.





Не без изменений остались и подвалы библиотеки. Ранее здесь находились инженерные коммуникации и закрытый библиотечный фонд. Сейчас помещение превратили в современное пространство с уборной, кухней для сотрудников, маленькой типографией и студией звукозаписи. В последней библиотека сможет сама формировать свои аудиофонды — профессиональные дикторы будут записывать аудиокниги и лекции. Типография может в небольшом объёме печатать книги и журналы.





Большую часть подвала как и прежде занимает закрытый фонд. На железных стеллажах хранилища более 150 тысяч книг. Особо редкие и ценные издания будут находиться в специальных сейфах. Транспортировать книги из хранилища в читательские залы будут на оригинальном лифте. Во времена купцов Вадьяевых он, скорее всего, использовался для доставки блюд из подземной зоны наверх.

Книжный фонд библиотеки формировался с 1965 года и достиг порядка 200 тысяч томов. На момент проведения реставрационных работ его вывозили. Богатую коллекцию библиотеки возвращают поэтапно. Закрытый фонд частично пострадал из-за долгого хранения в старом и сыром подвале, однако книги удалось восстановить. Кроме того, фонд расширили ещё 21 тысячей томов.





«В библиотеке работает отдел комплектования, который занимается созданием, пополнением и обновлением фонда, — рассказал куратор библиотеки Иван Сорокин. — В зависимости от запросов читателей библиографы будут формировать модель книжного фонда. Под неё будет закупаться востребованная и интересная для наших посетителей литература. Для контроля за постоянно пополняющимся книжным фондом введена электронная система управления библиотекой. В будущем хотим увеличить его количество до 300−400 тысяч книг».





Сегодня для открытого пользования доступно более 20 тысяч книг. Почитать их в библиотеке, а также воспользоваться другими функциями пространства может любой желающий. Читательский билет здесь заменят ID-картами. Они будут необходимы только для того, чтобы взять книгу домой или воспользоваться специальными функциями библиотеки, например, каким-то оборудованием.

«Всё остальное доступно для всех. Библиотека — это больше не закрытое пространство для небольшой аудитории. Чтобы его посещать не обязательно иметь читательский билет. Необходимость иметь читательский билет, заполнить формуляр — это барьер и закрытость библиотек. Это отсекает очень большое количество пользователей», — сказала Любовь Леонтьева.





Выдача ID-карт будет доступна в ближайшие несколько месяцев, рассказал куратор библиотеки Иван Сорокин.

«Мы пока настраиваем абонентскую систему, куда будут вноситься сведения о пользователе, выданной литературе и её возврате. Ещё у нас появится функция межбиблиотечного абонемента — обмен книгами между библиотеками, чтобы удовлетворить запросы читателя», — отметил куратор.

Администрация также обещает, что в скором времени бумажные книги будут переведены в электронный формат и доступны для скачивания на сайте. Библиотека ожидает аудиокниги и сборники на шрифте Брайля для незрячих и слабовидящих детей, что сделает её фонд общедоступным для всех категорий и групп граждан.





При библиотеке организован книжный клуб, где юные читатели смогут собираться и обсуждать произведения года. Основательница «Клуба читающих мам» и писательница Саида Рашидова считает, что такая инициатива повысит интерес молодой аудитории к книгам, будет развивать навыки мышления и научит чувствовать себя увереннее при взаимодействии с разными людьми. В непринуждённой обстановке детям и подросткам станет легче заводить новых друзей, обмениваться мыслями и делиться эмоциями. В честь открытия она презентовала свою книгу «История Допки» и подарила библиотеке четыре экземпляра.





«Библиотека станет хорошим стимулом развиваться не только читателям, но и ещё писателям и иллюстраторам. Сейчас в стране не хватает качественной детской литературы на узбекском языке, которая будет оформлена должным образом и заинтересует ребёнка. Это не означает, что у нас нет талантливых писателей и достойных трудов. Проблема в том, что люди, умеющие писать, не знают как правильно издавать книги. Поэтому библиотека должна стать местом, где мы будем не только наслаждаться конечным продуктом, но и развивать издательское дело», — говорит она.

Библиотека открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00. За обновлениями программы мероприятий можно следить на сайте.