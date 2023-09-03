Публичное открытие Республиканской детской библиотеки в центре Ташкента состоялось в последний день лета. Реставрационные работы по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects длились с 2020 года («Газета.uz» делала подробное интервью о реконструкции здания с главой бюро Любовью Леонтьевой).

История библиотеки
Здание построено в конце XIX века предпринимателями из Коканда братьями Вадьяевыми. Вскоре после его постройки семья продала особняк, где впоследствии расположились Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.

В 60-х годах прошлого века отдел юношеской библиотеки имени Алишера Навои переехал в библиотечное помещение дома Вадьяевых. Впоследствии здание полностью отдали под Республиканскую детскую библиотеку.

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В ходе реставрации конструкцию здания усилили, удалили наслоения эпох на фасаде и в интерьерах, расчистили лепнину и паркет в большом зале, отремонтировали подвальные помещения и создали новые зоны для времяпровождения посетителей.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

«Мы постарались максимально сохранить историческую атмосферу здания, создав современное общественное пространство, которое объединяет в себе всё необходимое для развития творческих и интеллектуальных способностей детей и молодёжи, — сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова. — Уверена, что библиотека станет местом совместных открытий, приключений и даст новые возможности для досуга и обучения».

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Реконструкция минимально затронула сохранившиеся элементы интерьера и планировку, придав им более свежий и ухоженный вид. Так, главный читальный зал с рельефными потолком и стенами светло-бирюзового цвета стал гораздо светлее и просторнее. При входе появились настенные пейзажи. По словам главного архитектор проекта реконструкции библиотеки и руководителя Ludi Architects Любови Леонтьевой, панно обнаружились в ходе реконструкции под многочисленными слоями краски.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

«Реставраторы относят эти росписи к 60-м годам ХХ века. Были внутренние небольшие дебаты по поводу того, что же с ними делать, поскольку это достаточно современные росписи. Но с другой стороны, 60-е годы ХХ века ещё через небольшое количество времени станут для нас уже столетней историей. Поэтому решили отреставрировать их и показать посетителям, потому что это интересная находка», — сказала Любовь Леонтьева.

Любовь Леонтьева.Любовь Леонтьева.

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Ещё одним элементом декора выступает найденный в зоне коворкинга старинный камин. Другим скрытым сокровищем библиотеки были колонны конца XIX века. В ходе реконструкции их случайно нашли за кирпичной кладкой одной из стен. Теперь они украшают проход в зал для публичных выступлений.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Другие помещения библиотеки, лишённые исторического наследия, после ремонта кардинально изменились. Дизайн читальных залов выполнен в современном стиле. Они обставлены оригинальной мебелью.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Здесь гармонично расположились антресоль с игровой зоной, книжные стеллажи, удобные парты, сидячие места, шкафы для хранения различных вещей. Появились модули для прослушивания лекций, чтения, отдыха, кабинки для индивидуальной работы с видео и аудио-контентом.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

В хорошую погоду почитать можно в беседках во внутреннем дворике библиотеки. Его центральную часть занимает амфитеатр. Администраторы планируют проводить здесь публичные выступления, концерты и кинопоказы под открытым небом.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

«Детская библиотека 60-х годов прошлого века, которую знают и помнят ташкентцы, превратилась из закрытого сообщества в открытое доступное пространство, где любое буйство фантазии найдёт отклик. Каждый сантиметр интерьера использован так, чтобы вместить как можно больше литературы и сформировать удобные места для работы с ними. Помимо традиционной читательской функции, в библиотеке находится множество возможностей для получения дополнительного образования и культурного развития. Библиотека стала городской гостиной, куда люди могут приходить не только за книгами, но и общением», — отметила Любовь Леонтьева.

Все площадки библиотеки стали многофункциональными. Посетители могут поработать в коворкинг-пространстве и студии цифрового контента. Появились игровые, компьютерные и музыкальные классы, а также мини-столовая и информационно-досуговый зал, который здесь называют «залом-трансформером», поскольку его можно использовать для проведения различных мастер-классов и других занятий.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

«Это место общения, встреч, формирования новых сообществ. Коворкинги могут трансформироваться по желанию сотрудников библиотеки в зависимости от программы мероприятий: различные культурные события, лекции. Здесь можно заниматься музыкой — для этого тоже есть специальное оборудование и помещение. По сути библиотека сделана таким образом, что есть бесконечная возможность различным образом наполнять и программировать помещения», — рассказала Любовь Леонтьева.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Не без изменений остались и подвалы библиотеки. Ранее здесь находились инженерные коммуникации и закрытый библиотечный фонд. Сейчас помещение превратили в современное пространство с уборной, кухней для сотрудников, маленькой типографией и студией звукозаписи. В последней библиотека сможет сама формировать свои аудиофонды — профессиональные дикторы будут записывать аудиокниги и лекции. Типография может в небольшом объёме печатать книги и журналы.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Большую часть подвала как и прежде занимает закрытый фонд. На железных стеллажах хранилища более 150 тысяч книг. Особо редкие и ценные издания будут находиться в специальных сейфах. Транспортировать книги из хранилища в читательские залы будут на оригинальном лифте. Во времена купцов Вадьяевых он, скорее всего, использовался для доставки блюд из подземной зоны наверх.

Книжный фонд библиотеки формировался с 1965 года и достиг порядка 200 тысяч томов. На момент проведения реставрационных работ его вывозили. Богатую коллекцию библиотеки возвращают поэтапно. Закрытый фонд частично пострадал из-за долгого хранения в старом и сыром подвале, однако книги удалось восстановить. Кроме того, фонд расширили ещё 21 тысячей томов.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

«В библиотеке работает отдел комплектования, который занимается созданием, пополнением и обновлением фонда, — рассказал куратор библиотеки Иван Сорокин. — В зависимости от запросов читателей библиографы будут формировать модель книжного фонда. Под неё будет закупаться востребованная и интересная для наших посетителей литература. Для контроля за постоянно пополняющимся книжным фондом введена электронная система управления библиотекой. В будущем хотим увеличить его количество до 300−400 тысяч книг».

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Сегодня для открытого пользования доступно более 20 тысяч книг. Почитать их в библиотеке, а также воспользоваться другими функциями пространства может любой желающий. Читательский билет здесь заменят ID-картами. Они будут необходимы только для того, чтобы взять книгу домой или воспользоваться специальными функциями библиотеки, например, каким-то оборудованием.

«Всё остальное доступно для всех. Библиотека — это больше не закрытое пространство для небольшой аудитории. Чтобы его посещать не обязательно иметь читательский билет. Необходимость иметь читательский билет, заполнить формуляр — это барьер и закрытость библиотек. Это отсекает очень большое количество пользователей», — сказала Любовь Леонтьева.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

Выдача ID-карт будет доступна в ближайшие несколько месяцев, рассказал куратор библиотеки Иван Сорокин.

«Мы пока настраиваем абонентскую систему, куда будут вноситься сведения о пользователе, выданной литературе и её возврате. Ещё у нас появится функция межбиблиотечного абонемента — обмен книгами между библиотеками, чтобы удовлетворить запросы читателя», — отметил куратор.

Администрация также обещает, что в скором времени бумажные книги будут переведены в электронный формат и доступны для скачивания на сайте. Библиотека ожидает аудиокниги и сборники на шрифте Брайля для незрячих и слабовидящих детей, что сделает её фонд общедоступным для всех категорий и групп граждан.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

При библиотеке организован книжный клуб, где юные читатели смогут собираться и обсуждать произведения года. Основательница «Клуба читающих мам» и писательница Саида Рашидова считает, что такая инициатива повысит интерес молодой аудитории к книгам, будет развивать навыки мышления и научит чувствовать себя увереннее при взаимодействии с разными людьми. В непринуждённой обстановке детям и подросткам станет легче заводить новых друзей, обмениваться мыслями и делиться эмоциями. В честь открытия она презентовала свою книгу «История Допки» и подарила библиотеке четыре экземпляра.

ludi architects, город для людей, культурное наследие, памятник архитектуры, республиканская детская библиотека, ташкент мечты

«Библиотека станет хорошим стимулом развиваться не только читателям, но и ещё писателям и иллюстраторам. Сейчас в стране не хватает качественной детской литературы на узбекском языке, которая будет оформлена должным образом и заинтересует ребёнка. Это не означает, что у нас нет талантливых писателей и достойных трудов. Проблема в том, что люди, умеющие писать, не знают как правильно издавать книги. Поэтому библиотека должна стать местом, где мы будем не только наслаждаться конечным продуктом, но и развивать издательское дело», — говорит она.

Библиотека открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00. За обновлениями программы мероприятий можно следить на сайте.