Председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Фрунзевна Джураева освобождена от должности. Решением общего собрания акционеров (государства) 7 августа с ней расторгнут договор, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
На собрании присутствовали министр транспорта Илхом Махкамов и вице-премьер Ачилбай Раматов.
О планах правительства освободить Рано Джураеву от должности «Газета.uz» сообщала днём ранее.
Исполняющим обязанности главы Uzbekistan Airports назначен первый заместитель председателя правления компании по операционной деятельности Жавлонбек Ойбекович Умарходжаев.
«За свою деятельность [Рано] Джураева внесла свой вклад в развитие инфраструктуры аэропортов, совершенствование системы управления компанией и улучшение её финансово-экономических показателей», — говорится в сообщении Минтранса.
Рано Джураева возглавляла компанию с февраля 2021 года. До этого она работала в авиационной и космической сфере в России. В сентябре 2022 года договор с ней был продлён на три года.