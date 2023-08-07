Председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Фрунзевна Джураева освобождена от должности. Решением общего собрания акционеров (государства) 7 августа с ней расторгнут договор, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

На собрании присутствовали министр транспорта Илхом Махкамов и вице-премьер Ачилбай Раматов.

О планах правительства освободить Рано Джураеву от должности «Газета.uz» сообщала днём ранее.

Фото: Uzbekistan Airports.

Исполняющим обязанности главы Uzbekistan Airports назначен первый заместитель председателя правления компании по операционной деятельности Жавлонбек Ойбекович Умарходжаев.

«За свою деятельность [Рано] Джураева внесла свой вклад в развитие инфраструктуры аэропортов, совершенствование системы управления компанией и улучшение её финансово-экономических показателей», — говорится в сообщении Минтранса.

Рано Джураева возглавляла компанию с февраля 2021 года. До этого она работала в авиационной и космической сфере в России. В сентябре 2022 года договор с ней был продлён на три года.